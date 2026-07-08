La CELAD y la UFV refuerzan su alianza para impulsar la prevención del dopaje en la formación de futuros profesionales

El presidente de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte, Carlos Peralta, en los encuentros internacionales organizados por la Convención Internacional contra el Dopaje de la UNESCO. - CELAD

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD) y la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) han formalizado un convenio de colaboración para los próximos cuatro años para impulsar la prevención del dopaje en el ámbito universitario mediante el desarrollo de actividades académicas, científicas y de divulgación dirigidas al futuro personal de apoyo al deportista, según un comunicado.

Con este acuerdo, publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado, ambas instituciones establecen "un marco estable de cooperación para fomentar una cultura del deporte limpio desde la universidad, promoviendo la formación en valores, la protección de la salud y el conocimiento de la normativa antidopaje entre quienes desempeñarán un papel fundamental en el acompañamiento de las personas deportistas".

El convenio contempla la realización de acciones formativas dirigidas al alumnado de titulaciones relacionadas con el deporte y la salud, como Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Medicina, Nutrición Humana y Dietética, Fisioterapia y Psicología.

Así, la CELAD impartirá, en coordinación con la UFV, contenidos especializados sobre prevención del dopaje y deporte limpio, abordando cuestiones como la responsabilidad objetiva, los derechos y obligaciones de deportistas y personal de apoyo, la Lista de Sustancias y Métodos Prohibidos, los procedimientos de control de dopaje, las Autorizaciones de Uso Terapéutico, los riesgos asociados a los complementos alimenticios o el sistema de localización ADAMS, entre otros aspectos prioritarios definidos por la Agencia Mundial Antidopaje.

"El acuerdo prevé la celebración de, al menos, una actividad formativa anual, que podrá desarrollarse tanto en formato presencial como online, así como la participación de la CELAD en jornadas, congresos y otros eventos organizados por la universidad", informó la CELAD.

Además del ámbito docente, el convenio impulsará la colaboración científica entre ambas instituciones mediante el desarrollo conjunto de proyectos de investigación, publicaciones, informes técnicos y materiales divulgativos relacionados con la educación antidopaje, la protección de la salud y la integridad en el deporte. Asimismo, la UFV podrá actuar como entidad asesora científica de la CELAD en aquellas materias que ambas partes acuerden.

Con una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable hasta un máximo de ocho, este convenio consolida la apuesta de la CELAD por fortalecer la prevención del dopaje a través de la educación y la colaboración con las universidades, promoviendo "la formación de profesionales comprometidos con la salud, la ética y la integridad deportiva". "El acuerdo no conlleva compromisos económicos para ninguna de las partes y se desarrollará mediante recursos propios de ambas instituciones", concluyó el comunicado.