Los Chiefs se mudarán de Arrowhead en 2031

Imagen del Estadio Arrowhead de los Kansas City Chiefs de la NFL - Europa Press/Contacto/Tammy Ljungblad

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Kansas City Chiefs, franquicia de la NFL, la liga estadounidense de fútbol americano, Super Bowl, anunciaron este lunes que dejarán su actual estadio, Arrowhead, para construir uno nuevo abovedado que se construirá en la frontera estatal de Kansas y Missouri y estará listo para el inicio de la temporada 2031.

Según señaló la web de la NFL, este anuncio se produjo poco después de que un consejo de legisladores de Kansas votara por unanimidad permitir la emisión de bonos 'STAR' para cubrir hasta el 70 por ciento del coste del nuevo recinto y el distrito de uso mixto que le acompaña.

"La ubicación de los partidos de los Chiefs cambiará, pero algunas cosas no cambiarán. Nuestros aficionados seguirán siendo los más ruidosos de la NFL, nuestros partidos seguirán siendo el mejor lugar del mundo para hacer un 'tailgate' (una fiesta previa al encuentro en los alrededores de los estadios), y nuestros jugadores y entrenadores estarán listos para competir por campeonatos, porque dentro y fuera del campo, somos grandes soñadores y estamos listos para el siguiente capítulo", aseguró Clark Hunt, dueño del equipo.

Los Chiefs planean construir su nuevo estadio en Kansas City, cerca del Kansas Speedway y de un distrito comercial y de entretenimiento conocido como 'The Legends'. La zona también alberga el Children's Mercy Park, sede del Sporting Kansas City de la Major League Soccer (MLS), y la franquicia también construirá una nueva instalación de entrenamiento en Olathe, un suburbio de Kansas City.

"El anuncio de hoy es verdaderamente histórico. De hecho, es un poco surrealista. Afectará la vida de los habitantes de Kansas durante generaciones, el anuncio de hoy es un cambio radical para nuestro estado. Siempre hemos sido fanáticos de los Chiefs, ahora somos una familia de los Chiefs", apuntó la gobernadora de Kansas, Laura Kelly.

"Si bien los Chiefs no se van muy lejos y aún no se han ido, hoy es un revés para un residente de Kansas City, ex abonado de los Chiefs y aficionado de toda la vida de los Chiefs", dijo por su parte, Quinton Lucas, alcalde de Kansas City. "Las decisiones empresariales son una realidad y todos lo entendemos, pero el Estadio Arrowhead es más: es familia, tradición y una parte de Kansas City que nunca abandonaremos", añadió.

Según apuntó la web de la NFL, esta decisión de los Chiefs supone un duro golpe para los legisladores de Missouri y el gobernador Mike Kehoe, quienes habían estado trabajando en su propio paquete de financiación para evitar que una tercera franquicia de la NFL, y la segunda en una década, abandonara sus fronteras después de que los Rams dejaran San Luis para irse a Los Ángeles.

Los Chiefs planearon originalmente una renovación de 800 millones de dólares del Estadio Arrowhead en colaboración con los Royals, quienes también planean construir una nueva instalación para reemplazar el Estadio Kauffman. Las instalaciones se encuentran a unos doscientos metros de distancia, una frente a la otra, y ambos equipos tienen contratos de arrendamiento con el Condado de Jackson, Missouri, que vencen en enero de 2031.

Clark Hunt siempre ha dicho que su preferencia era renovar el Estadio Arrowhead, adorado por su padre y fundador del equipo, el difunto Lamar Hunt. Se considera una de las joyas de la NFL, junto con el Lambeau Field en Green Bay, y es venerado por sus fiestas previas al partido. Actualmente, ostenta el récord mundial 'Guinness' por el rugido más fuerte en un estadio. Este verano, albergará seis partidos de la Copa del Mundo, incluidos de las rondas de dieciseisavos y cuartos de final.

Si bien la familia Hunt adora este feudo, en los últimos años se ha entusiasmado con la idea de un reemplazo para solucionar las deficiencias del actual, entre ellas un techo fijo o retráctil para su uso todo el año, lo que les permitiría optar, entre otras cosas, a acoger una Super Bowl.