Cid destaca que el equipo español es "potente" aunque no sea "de muchas medallas"

26/02/2015

El director técnico de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), Ramón Cid, ha dado a conocer la lista del conjunto nacional para el Europeo de Praga 2015 en Pista Cubierta, que se disputa del 5 al 8 de marzo, señalando que es un "buen equipo" y que es "potente" aunque no sea "de muchas medallas", porque "hay algunas pruebas con un nivel muy alto de especialidad" y con "mucha densidad" de atletas en Europa.

"No me apasiona la pregunta sobre las medallas pero entiendo que es la pregunta. El potencial del equipo no es de muchas medallas. Es un equipo muy cosmopolita con distintas especialidades. Dije lo mismo en Zurich, estimo que no sean muchas medallas y si trabajáramos como un ordenador en función del ránking serían 2 ó 3 medallas", comentó Cid en una rueda de prensa este jueves.

Sin embargo, a pesar del ránking, el director técnico reveló que "confía en la capacidad de competición de los atletas". "Como línea general es un equipo potente, preparado para Río 2016, pero también empieza a ser para Tokyo 2020. Es un buen equipo de quizá no muchas medallas", recalcó.

"Quiero que los atletas compitan bien y que luego lleguen las medallas. No quiero que luego haya pufos por alzar las expectativas. Entiendo que nuestra obligación es sacar medallas pero la valoración que haremos en el comité será más para eso. Queremos que compitan bien y no sé si es mejor, por ejemplo, conseguir seis cuartos que un oro o una plata", apuntó.

Cid quiso ser cauto y no "decir ocho medallas" que luego no lleguen. "Confío en el equipo y la valoración no va a ser solo de medallas. A nivel técnico haremos una valoración de cómo han competido. Las medallas no son nada fáciles", señaló.

"Hemos hecho una estimación con respecto al ránking de Europa, en el que hay algunas especialidades con un nivel muy alto y fuerte. La densidad de atletas es enorme. Europa se ha centrado en la pista cubierta y hay un ránking de muchísima densidad en muchas pruebas", recalcó Cid al respecto.

"NUESTRO DEPORTE ES DE RETOS".

Debido al gran nivel europeo en el que muchos atletas compiten en más pruebas europeas que mundiales, el director técnico opinó que "Europa está siendo cobarde". "El atletismo no tiene que entender de continentes sino de marcas. Está habiendo una cierta cobardía de decir es imposible en fondo en velocidad, en el fondo con África. Nuestro deporte es de retos, de correr y luego ya veremos lo que ocurre", sentenció.

En este ránking, destacó que entre los ocho primeros del ránking de las diferentes pruebas, "hay ocho atletas españoles". "Del 8 al 16 tenemos otros 8 atletas y eso nos da una idea de nuestras posibilidades. Entre las cosas noticiables, hay una parte que me llena de satisfacción en lo personal y es que vayan cinco 'triplistas'. También en peso van tres chicos y una chica", añadió.

Finalmente, Cid quiso mandar un mensaje de que "las medallas de Praga" no deben "evaluar el atletismo español en este invierno". "Soy aficionado y disfruté en el nivel competitivo del campeonato en Antequera", concluyó.

Además, el acto contó con la presencia del responsable español de mediofondo, Jorge González Amo, y del atleta Ángel David Rodríguez. El velocista será junto a Ruth Beitia, uno de los capitanes del equipo español y resaltó que le parece "importante" ver representación española en "las finales, lleguen o no lleguen las medallas". "Para el aficionado tiene repercusión el equipo nacional y ver gente en las finales", sentenció el madrileño.