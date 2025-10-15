El Circuit Ricardo Tormo de Valencia acogerá los test de pretemporada de la Fórmula E

Archivo - El monoplaza del equipo Envision Racing, Jaguar I-Type 7, durante el GP de Londres de Fórmula E. - André Ferreira / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Circuit Ricardo Tormo será la sede de los entrenamientos oficiales de pretemporada del Campeonato del Mundo ABB FIA Fórmula E 2025-26, del 27 al 31 de octubre, y abrirá las tribunas para que el público pueda ver las pruebas el jueves 30 y el viernes 31 para que los aficionados puedan seguir la evolución de los monoplazas desde la Tribuna de Boxes, y cada día se celebrarán actividades.

Durante estos días, los once equipos y los veintidós pilotos del campeonato desarrollarán sus programas de trabajo en el trazado valenciano, con el objetivo de preparar la próxima temporada y verificar las prestaciones de los monoplazas Gen3 Evo.

El jueves y el viernes 30 y 31 de octubre, el Circuit abrirá sus puertas al público, que podrá acceder de manera gratuita para presenciar las sesiones de pruebas desde la Tribuna de Boxes. Estas jornadas abiertas pretenden acercar al aficionado al trabajo técnico y deportivo que realizan los equipos en la fase previa al mundial de coches eléctricos.

Durante ambas jornadas se organizarán dos 'Pit Walk', que permitirán el acceso del público al 'pit lane' y a la zona de boxes. El jueves 30 de octubre el 'Pit Walk' tendrá lugar de 13.00 a 14.00 horas, y el viernes 31 de octubre se celebrará entre 12.30 y 13.30 horas. Una actividades que ofrecerán a los asistentes la oportunidad de observar de cerca la labor de ingenieros, mecánicos y pilotos.

El viernes 31 de octubre se desarrollará también el 'Women's' Test de la Fórmula E, una iniciativa impulsada por la FIA y la organización del campeonato para fomentar la participación femenina en el automovilismo internacional. En este test, el segundo de la historia, participarán pilotos seleccionadas por los equipos oficiales, que tendrán la ocasión de realizar tandas de entrenamiento a bordo de los monoplazas eléctricos, con el objetivo de promover su incorporación al ámbito competitivo.

El acceso a las jornadas abiertas será gratuito, pero los asistentes deberán disponer de una entrada digital nominativa, que puede obtenerse a través del portal oficial de venta del Circuit: www.circuitricardotormo.com. Para ello, será necesario seleccionar el evento 'Fórmula E Pre-Season Testing 2025/2026', elegir la jornada correspondiente y completar el registro gratuito.