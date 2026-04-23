El COE y el Comité Olímpico de Portugal firman un convenio de colaboración - COE

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Comité Olímpico Español (COE) y el Comité Olímpico de Portugal firmaron este jueves un convenio de colaboración con el objetivo de reforzar y dar continuidad a la cooperación deportiva entre ambas entidades.

"Este acuerdo establece un marco general de colaboración institucional orientado a promover una relación regular, estructurada y continuada basada en el diálogo y el entendimiento mutuo", anunció el COE.

Además, ambos Comités pretenden fomentar el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas, así como el refuerzo institucional y la cooperación estratégica. "A través de este convenio, ambas instituciones contribuirán al desarrollo sostenible del deporte y del Movimiento Olímpico en España y Portugal", añadió el Comité Olímpico Español.

El COE destacó la importancia de promover los valores olímpicos y fortalecer el ámbito deportivo en la península ibérica, con un acuerdo que supone consolidar una relación estable y continuada.

El presidente del COE, Alejandro Blanco, y el presidente del COP, Fernando Gomes da Silva, rubricaron el acuerdo en la sede del Comité Olímpico de Portugal en Lisboa. A la firma asistieron también la secretaria general del COE, Victoria Cabezas; la secretaria general del Comité Olímpico Portugués, Diana Gomes, y el embajador de España en Portugal, Juan Fernández Trigo.