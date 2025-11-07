El COE, finalista en los Premios de Acción Climática que otorga el COI

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Comité Olímpico Español (COE) ha sido nominado este viernes como finalista de los Premios de Acción Climática 2025, que entrega el Comité Olímpico Internacional (COI) para reconocer y recompensar las iniciativas que generan un impacto tangible en la reducción del impacto ambiental del deporte.

"El Comité Olímpico Español ha sido nominado por el Comité Olímpico Internacional como finalista en la edición 2025 de los Premios de Acción Climática por la creación del 'Sello de Evento Deportivo Sostenible'", anunció el propio COE en un comunicado.

Estos galardones los convoca el máximo organismo olímpico, y cuentan con el apoyo de la Asociación Olímpica y Paralímpica Mundial Deloitte. Su objetivo es "reconocer y recompensar las iniciativas que generan un impacto tangible en la reducción del impacto ambiental del deporte, a la vez que inspiran y educan a otros para que tomen medidas climáticas significativas".

Para conseguir esta nominación, el COE ha desarrollado un modelo para integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, logrando una reducción del 27% en las emisiones a través de medidas en eficiencia energética, reducción de residuos y movilidad sostenible. Además, el COE lanzó el 'Sello de Evento Deportivo Sostenible', una certificación destinada a acreditar y dar visibilidad a todos los eventos deportivos alineados con los ODS.

Hasta la fecha, son 16 los eventos deportivos que han recibido este sello, destacando la Maratón de Valencia 2025. Además, también existe el 'Sello de entidad Deportiva Sostenible', que da visibilidad a todas aquellas organizaciones deportivas que estén realizando un esfuerzo por la alineación con los ODS aplicados a sus operaciones. Entre ellas, destacan la Real Federación Española de Fútbol y la Real Federación Española de Atletismo, entre otras.

En la categoría de Comités Olímpicos Nacionales, el COE está nominado junto a la Asociación Olímpica Británica, el Comité Olímpico de Cabo Verde, el Comité Olímpico Colombiano y el Comité Olímpico de Países Bajos. Estos Premios de Acción Climática 2025 están dirigidos a "premiar proyectos innovadores que reduzcan activamente el impacto climático y se alineen con objetivos claros de sostenibilidad o reducción de la huella de carbono".

Un comité de jueces, compuesto por representantes del COI, el Comité Paralímpico Internacional, Deloitte y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, será el encargado de seleccionar a los ganadores.