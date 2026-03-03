El COE homenajea al karateka Damián Quintero: "El mejor ejemplo que puede tener el movimiento olímpico"

El ex karateka español Damian Quintero durante el acto de homenaje del COE a su carrera deportiva. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Comité Olímpico Español (COE) ha rendido homenaje este martes al ex karateka español Damián Quintero, que anunció su retirada hace unos meses tras una carrera de más de dos décadas en los tatamis en los que se proclamó subcampeón olímpico en Tokyo 2020, dos oros mundiales, 13 oros europeos y tres oros en los Juegos Europeos.

La sede del COE se vistió de gala para acoger un especial encuentro con el subcampeón olímpico de kárate en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Damián Quintero. Un referente para toda España y poseedor de un kata único que reúne todos los valores del deporte. El acto reunió a diferentes instituciones, amigos, familiares y medios de comunicación para homenajear a uno de los mejores karatekas de la historia.

El presidente del COE, Alejandro Blanco, definió a Damián Quintero como "un deportista y una persona de 10". Posteriormente, continuó su declaración afirmando que "eres el mejor ejemplo que puede tener el movimiento olímpico. Dejas con tu retirada una huella que has construido pisada a pisada. Esto no es una despedida, porque no me imagino el COE sin tu colaboración. Siempre te tendremos como referencia. Recuerda que esta siempre es y será tu casa".

El acto comenzó con la reproducción de un vídeo que recogía los mejores momentos de Damián Quintero, acompañado de un mensaje muy especial: 'Gracias, Dami'. Las imágenes hacían un recorrido por las más de 130 medallas conseguidas a lo largo de su carrera, destacando la plata olímpica y los dos títulos mundiales, entre otros muchos logros.

Tras el visionado, el protagonista del día, Damián Quintero, declaró tras su retirada: "Me siento relajado y que he dado todo hasta el extremo". Echando la vista atrás, afirmó que "no me hubiera imaginado nunca haber conseguido todos mis logros. Todo ha llegado a base de trabajo y sacrificio. Estoy muy satisfecho por todo lo que he hecho. Gracias por enfocarse en ser mejor cada día".

En el acto le acompañaron figuras clave en su carrera deportiva y en su vida personal. Una de ellas fue su fiel compañera, Casandra Busto, su pareja, a quien, en palabras del propio Damián, pertenece el futuro del karateka: "Mi vida ahora es para ella". Casandra definió al subcampeón olímpico con una palabra muy clara: disciplina. "Desde que le conozco es muy constante. Me complementa. Yo veo el vaso medio vacío, él medio lleno", reconoció.

También estuvo presente el presidente de la World Karate Federation, Antonio Espinós, quien quiso destacar a Damián "no solo por los éxitos deportivos, sino también por la imagen y la reputación dentro y fuera del tatami".

Por su parte, el presidente de la Real Federación Española de Karate y Disciplinas Asociadas, Antonio Moreno Marqueño, condecoró al karateca con la insignia de oro de la RFEK después de definir a Damián como "la imagen del karate español".

Los entrenadores y compañeros han sido una parte fundamental de la carrera de Damián Quintero. Su último entrenador, José Antonio Alburquerque, llegó, en palabras del protagonista, "después del sueño olímpico, cuando parecía que Damián Quintero se había acabado". "Hablamos clara y directamente de los objetivos, de lo que se pretendía y cómo tenía que afrontarlo. Esa fue la clave del éxito en los últimos años", agregó.

Cerrando la ronda de intervenciones emotivas, tomó la palabra su compañero y amigo Iván Leal, quien declaró haber visto su primera y su última kata. "Cuando empezó, el equipo de kumite éramos campeones del mundo. Como buen picado, se propuso superarnos y vaya si lo ha hecho", recordó con humor.

Para finalizar el evento, el presidente del Comité Olímpico Español le hizo entrega de una placa de reconocimiento y, posteriormente, se dio paso a la habitual foto de familia, la cual estuvo cargada de emoción, sentimiento e historia del deporte español.