El COE premia a los mejores deportistas españoles del año en la 'XX Gala COE 2025'

Archivo - El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, durante la Gala del año pasado. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Comité Olímpico Español (COE) premia este miércoles a los mejores deportistas españoles del año 2025 en una gala en la que se hará entrega de 20 premios a los deportistas y selecciones que han destacado a lo largo del presente año, entre los que se encuentran María Pérez, Andrés Temiño, Marc Márquez, Amaya Valdemoro, el equipo de piragüismo femenino o la selección masculina de waterpolo.

La #GalaCOE2025, la Gala del deporte olímpico español, volverá a galardonar a los mejores deportistas del año en un evento que organiza el COE. La entidad olímpica hará entrega de 20 premios a los deportistas y selecciones más relevantes a lo largo del presente año. Será la XX Gala del COE que, como de costumbre, se celebrará en la sede del Comité Olímpico Español.

Los premios estarán compuestos por las siguientes categorías: 'Trayectoria Deportiva', 'Deportista Relevación', 'Valores', 'Mejor Entrenador', 'Pionero', 'Deportista Leyenda', 'Premio especial COE', 'Mejor Equipo' y 'Mejor Deportista del Año'. Todos ellos tendrá una ganador masculino y femenino.

Entre los premiados se encuentran María Pérez (atletismo), Andrés Temiño (tiro con arco), el equipo de piragüismo femenino, el equipo de waterpolo masculino, Paula Ostiz (ciclismo), Dennis González (natación artística), Carolina Marín (bádminton), Iris Tio (natación artística) o Marc Márquez (motociclismo).

La gala arrancará a las 18.00 horas y será retransmitida en diferido por La 2 de TVE y los canales oficiales del Comité Olímpico Español a partir de las 19.30 horas. Antes del comienzo del evento, todos los premiados e invitados, entre los que habrá deportistas, leyendas del deporte español y autoridades, desfilarán por una 'Alfombra Roja' que arrancará a las 17.00 horas.