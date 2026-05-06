Cofidis y el CPE presentan 'Potencia tu mundo con Grison' "para enseñar las personas detrás de la medalla"

Foto de familia tras la presentación de 'Potencia tu mundo con Grison' - COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

Cofidis y el Comité Paralímpico Español presentaron este miércoles la nueva campaña 'Potencia tu Mundo con Grison y Cofidis', un proyecto que consiste en una serie de videoentrevistas en las que el músico y colaborador televisivo consigue mostrar el lado más divertido y curioso de los deportistas paralímpicos Iraide Rodríguez, Álvaro del Amo, Sara Andrés y Nil Riudavets.

Estas cuatro piezas, de entre cuatro y cinco minutos de duración y producidos por 'Alana Production', están disponibles en el blog de Cofidis y en ellas el popular Marcos Martínez 'Grison' consigue mostrar el lado más divertido y curioso de estos deportistas. La inspiración original tras los vídeos "está en aquellas conversaciones que surgen de manera espontánea cuando dos personas conectan a través de algo tan universal como la música" y para mostrar a los cuatro protagonistas "desde una perspectiva más cercana y cotidiana", apuntó la entidad financiera.

Alberto Durán, presidente del CPE, consideró "el mayor de los orgullos" que la entidad financiera cuente con el organismo "en los momentos importantes como este proyecto" y celebró su "inquietud por visibilizar el deporte paralímpico". "Con 'Potencia tu mundo' unimos deporte, música y humor, y creo que es importante contar con interlocutores con influencia y que transmitís a la gente joven, que es un colectivo importantísimo al que podemos ayudar a transformar su vida a través del deporte", remarcó en relación a Grison.

Para el dirigente, a través de las videoentrevistas de este proyecto, van a "enseñar las personas que están detrás de la medalla" y podrán "contactar mejor con la sociedad y con ese público joven", para que este pueda descubrir a deportistas que "pueden ser referentes" y que también pueden "ayudarles a tomar decisiones importantes para su vida".

Por su parte, Pierre Salomon, responsable de Marca y Crecimiento de Cofidis, dejó claro que en la compañía no debe tratar "sólo de apoyar" en la preparación deportiva sino tener el "compromiso de contribuir a cambiar perspectivas y promover una sociedad más inclusiva con acciones".

"Con ese objetivo nace esta iniciativa que busca captar el lado más personal de los deportistas y darle voz y visibilidad. Queríamos hacer algo diferente, muy auténtico, fresco y dinámico y encontramos en Grison la persona perfecta. Estoy muy orgulloso de este proyecto, que une dos lenguajes universales como el deporte y la música, que nos emocionan y nos conectan más allá de nuestras diferencias", subrayó.

José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), apuntó que "la unión público-privada es fundamental para dar la satisfacción del deporte como un derecho, en la élite y en la base" y enfatizó "un valor singular" del CPE como "el sentido del humor". "Da un plus de valor a lo que hacéis", expresó el dirigente, que tampoco olvidó "otra alianza fundamental que es la visibilidad" como la que puede dar esta campaña.

GRISON: "FLIPÉ CON LOS CUATRO POR SU SENTIDO DEL HUMOR"

En la presentación, celebrada en el CSD, estuvieron los cuatro deportistas protagonistas de estas videoentrevistas. La atleta Sara Andrés recalcó "la ilusión" con la que han encarado un proyecto donde "la cercanía" les ha ayudado a que se hayan abierto "un montón", y con un poco de "humor negro". "Me gusta y hace que la gente rebaje los problemas y conecte más con ellos", apuntó la madrileña, que agradeció el apoyo de empresas como Cofidis que ha ayudado a que haya "un cambio brutal" en la percepción de los deportistas con discapacidad.

El triatleta Nil Riudavets, bronce en París 2024, reconoció que en este proyecto tuvo con Grison "un par de retos y momentos graciosos" y también dio las gracias a los patrocinadores que les permiten dedicarse "completamente al deporte" en un momento en el que "el nivel es muy alto".

Iraide Rodríguez, esquiadora que debutó en unos Juegos Paralímpicos en los pasados de Milán y Cortina d'Ampezzo y que también es ciclista, recordó que se ha sentido a gusto pese a su juventud en este proyecto ya que "desde muy pequeña" ha ido "a dar charlas" y vacilaba "a gente que tenía 20 años más". "Empecé con Cofidis con el equipo de Promesas en 2020 y sin ellos no habría sido posible lo que he conseguido. El deporte con discapacidad es mucho más caro, a nivel económico compaginar dos deportes es inviable", advirtió.

Álvaro del Amo, doble medallista paralímpico en 2024 en peso y disco, cree que con este proyecto la gente les puede conocer más. "Todos tenemos muchas cosas que hacer y que nos gustan más cosas más allá del deporte", confesó el madrileño, que también incidió que sin el apoyo de los patrocinadores le resultaría "difícil" dedicarse plenamente a su "pasión".

Finalmente, Grison recalcó que se lo había pasado "muy bien con este proyecto". "No sabía si iba a ser capaz, era la primera vez que me enfrentaba a ser entrevistador y ha sido una experiencia muy bonita, en la que he aprendido un montón", comentó.

El músico, por su vínculación con la enseñanza, indicó que había estudiado "un poco" sobre el deporte con discapacidad, pero se había "sorprendido un montón" con este proyecto y que le ha hecho interesarse "más". "Flipé con ellos porque los cuatro tienen mucho humor y una actitud positiva", sentenció.