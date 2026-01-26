'Coki' Nieto, top 7 mundial de pádel, se une a 'Decathlon' como nuevo embajador de 'KUIKMA'

Coki Nieto entrenando con la pala 'KUIKMA Hybrid Pro' de 'Decathlon' - DECATHLON

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El español Jorge 'Coki' Nieto, top 7 mundial de pádel, se ha unido a 'Decathlon' como nuevo embajador por los próximos tres años de 'KUIKMA', la categoría especialista que desarrolla los productos de pádel de la compañía de equipamiento deportivo, compitiendo con la nueva 'Hybrid Pro'.

Esta pala, firmada por él mismo, "combina control y potencia para los jugadores más exigentes", según apuntan desde 'Decathlon', que considera que este "acuerdo estratégico" con Nieto "marca un antes y un después en la ambición de la marca por competir en la élite del pádel profesional sin renunciar a su propósito de hacer el alto rendimiento accesible para todos".

Para 'Decathlon', "hay trayectorias que no se explican por el azar" sino que "se construyen con constancia, exigencia y trabajo diario", un anuncia que se enmarca dentro del mensaje 'La suerte se trabaja' ya que piensa que "en el pádel, como en la vida, la suerte no decide partidos: lo hace la constancia y el esfuerzo diario". "Esta es una filosofía que define la trayectoria de 'Coki' Nieto y que conecta con la cultura deportiva de 'Decathlon'", subraya.

'Coki' Nieto afronta esta nueva etapa en el mejor momento de su carrera, tras firmar la temporada más sólida de su trayectoria, y su decisión de confiar en 'Decathlon' "supone un paso diferencial en el circuito" ya que significa "apostar por una marca que desafía los códigos tradicionales del alto rendimiento".

"'Decathlon' es una marca con unos valores con los que me identifico mucho. Siempre ha estado presente en mi vida deportiva y poder competir hoy al máximo nivel con sus productos es algo muy especial", señala 'Coki' Nieto.

Durante esta temporada, el jugador española competirá con la nueva 'KUIKMA Hybrid Pro', una pala polivalente diseñada para ofrecer el equilibrio perfecto entre control y potencia. "Un modelo de alto rendimiento, probado y co-creado junto a referentes de este deporte como Maxi Sánchez y Lucía Sainz, y que se presenta ahora con un nuevo diseño y la firma de Coki Nieto", remarca 'Decathlon'.

"Estoy muy sorprendido con el rendimiento de la pala, es muy completa. Me da el control que necesito sin perder potencia. Encaja totalmente con mi estilo de juego", explica por su parte el número siete del ranking mundial.

Además, a lo largo de este acuerdo, 'Decathlon' y el jugador llevarán a cabo un proceso de co-creación de producto, con el objetivo de desarrollar en los próximos años una saga de palas 'KUIKMA' creadas directamente junto a Nieto, trasladando la experiencia del máximo nivel a jugadores de todos los perfiles. "Para un deportista profesional, la pala es nuestra herramienta de trabajo. Poder participar en su desarrollo y que lleve mi nombre es algo con lo que cualquiera sueña desde pequeño", admite Nieto.

"'Coki' encarna el nivel de exigencia que buscamos para seguir desarrollando nuestros productos. Es importante incidir en el hecho de que en 'KUIKMA' desarrollamos nuestros productos desde 0, con un equipo propio de ingenieros y diseñadores. La presencia de 'Coki' en la máxima competición, junto con su experiencia, nos permitirá testarlos y validarlos en las condiciones más extremas y reforzar la credibilidad de 'KUIKMA' en el pádel profesional, con la ambición de que nuestros productos sean reconocidos como la mejor relación Rendimiento Durabilidad del mercado", destaca Frederic Oudeville, director del Centro de Estudio 'KUIKMA'.

Con todo, 'Coki' Nieto y 'Decathlon' comparten el "objetivo claro" de lograr que una pala 'KUIKMA' conquiste un torneo de Premier Padel, demostrando que el alto rendimiento y la accesibilidad pueden convivir al nivel más elevado. "Si tuviera que definir esta etapa con 'KUIKMA' en una palabra sería 'reto'. El reto de llevar a Decathlon a lo más alto", asevera el español.