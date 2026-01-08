Columbia da la bienvenida a la temporada de esquí consu equipación de alto rendimiento

Columbia da la bienvenida a la temporada de esquí con su equipación de alto rendimiento. - COLUMBIA

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La marca Columbia Sportswear da la bienvenida a la temporada de esquí con una equipación de alto rendimiento integrada por chaquetas y pantalones impermeables que mantienen el equilibrio entre el uso de la tecnología y la comodidad para afrontar las bajas temperaturas de la campaña invernal.

Con la llegada de esta temporada, Columbia Sportswear presenta su propuesta para disfrutar de la montaña en condiciones extremas, combinando innovación tecnológica, protección térmica y diseño funcional tanto para esquiadores expertos como para quienes se inician en los deportes de invierno.

Fiel a su ADN 'outdoor', Columbia apuesta por prendas técnicas diseñadas para ofrecer máximo aislamiento, transpirabilidad y libertad de movimiento, adaptándose a las exigencias de la nieve y a los cambios bruscos de temperatura en la montaña.

La colección incorpora tecnologías propias de la marca como Omni-Heat Infinity, Omni-Tech y Omni-Shield, pensadas para mantener el calor corporal, repeler la humedad y garantizar la comodidad durante toda la jornada en pista.

La colección incluye la chaqueta y pantalones shell de esquí impermeable Platinum Peak TMII 3L para hombre y mujer. Además del rendimiento, Columbia pone el foco en la versatilidad, con prendas que funcionan tanto en pista como fuera de ella, ideales para el 'après-ski' o escapadas invernales.

Diseñadas para responder a las condiciones reales de la montaña, la colección combina protección, confort y durabilidad, permitiendo disfrutar de la nieve con total libertad y confianza en cada descenso.