Columbia inaugura la temporada de otoño-invierno de 2025 con la colección Titanium Hike.

La nueva línea de la marca contiene productos diseñados para afrontar cualquier desafío en el sendero

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva especializada en actividades al aire libre Columbia inaugura la temporada de otoño-invierno de 2025 con la colección Titanium Hike, resultado del desarrollo de un sistema de capas de alto rendimiento que ayuda a los senderistas a adaptarse a las condiciones climáticas.

Construida sobre la plataforma de innovación Titanium de Columbia, la historia de esta temporada se centra en un sistema modular de capas, desde las bases transpirables hasta las intermedias aislantes y exteriores impermeables, concebidas para rendir en diferentes elevaciones y terrenos.

La colección está compuesta por una capa base para mantenerse seco y cómodo, una camiseta técnica de manga larga con media cremallera DriVenture para hombre y mujer, la capa intermedia para retener el calor y moverse con libertad, y las chaquetas de forro polar técnica Arctic Crest Hybrid, y de plumón con capucha Corelite para mujer y Drift Peak.

CAPA EXTERIOR PARA DEFENDERSE DE LOS ELEMENTOS

En la categoría de prendas impermeables, destacan dos estilos que incorporan las tecnologías impermeables-transpirables más avanzadas de la marca, OutDry Extreme y Omni-Tech, ambas probadas en rutas de senderismo de la colección primavera de 2025.

La chaqueta shell impermeable Whistler Peak para hombre utiliza la galardonada tecnología impermeable-transpirable OutDry Extreme y costuras totalmente selladas para bloquear la lluvia, el viento y la nieve.

Y la chaqueta shell impermeable Northwest Explorer 3L es una prenda ligera y compacta, ideal para caminatas rápidas y climas cambiantes. Confeccionada con construcción impermeable-transpirable Omni-Tech, incluye visera de capucha adherida, ventilación en las axilas y se guarda en su propio bolsillo para facilitar el transporte.

A medida que la exploración al aire libre se vuelve más rápida, ligera y versátil, el sistema de capas Titanium Hike de Columbia ofrece protección adaptable, innovación probada en diferentes tipos de senderos y comodidad.