Columbia presenta la colección Heritage Otoño 2026 inspirada en la parka Super Quad de 1988. - COLUMBIA

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La firma especializada en material para la práctica de los deportes al aire libre Columbia ha presentado su nueva colección Heritage Sauvie Sky para la temporada de otoño de 2026, una propuesta inspirada en la cultura cinegética de Sauvie Island (Oregón) que combina la tradición del vestuario de caza con la moda utilitaria contemporánea.

El eje central de la línea es una revisión de la Super Quad hunting parka de 1988, una pieza de archivo adaptada a los requerimientos de rendimiento actuales. En concreto, la marca ha actualizado la silueta de caza original mediante la incorporación de tecnología impermeable Omni-Tech y un sistema 'interchange' versátil.

Concebida en su origen para la actividad en los humedales del Pacífico Noroeste, la identidad gráfica de la colección ha reinterpretado elementos del entorno natural de la isla a través de fotografías de archivo de aves acuáticas, vegetación local y patrones de rutas migratorias.

Entre las propuestas destaca el estampado Delta Marsh, diseñado para evocar la vegetación de los humedales, junto a gráficos de camuflaje tradicional aplicados a un catálogo lifestyle que prescinde de la reproducción literal del vestuario técnico vintage.

La gama se ha estructurado con piezas como chaquetas bomber, chalecos utilitarios, capas de fleece, pantalones y camisetas gráficas. Entre las referencias comercializadas se han incluido el chaleco Sauvie Sky Uplander Vest y el pantalón Sauvie Sky Men's Guide Pant. La paleta cromática se ha articulado en torno a tonos marrón tabaco, amarillo glaze, neutros apagados y acentos en naranja cazador.

Con este lanzamiento, Columbia ha buscado conectar su archivo histórico con la estética urbana y las necesidades de un consumidor orientado tanto al uso en entornos naturales como al vestuario cotidiano en la ciudad.