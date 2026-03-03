Columbia presenta las 'Tellurix Titanium OutDry', unas zapatillas todoterreno para largas jornadas en la montaña. - COLUMBIA

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva especializada en las actividades al aire libre Columbia presenta en esta temporada de primavera las nuevas zapatilas 'Tellurix Titanium OutDry', un modelo diseñado para el senderismo activo y pensado para ofrecer protección y rendimiento en condiciones exigentes y cambiantes.

Creadas para excursionistas que consideran el calzado una pieza clave de su equipamiento, las Tellurix Titanium combinan durabilidad, estabilidad y comodidad, ideales para largas jornadas recorriendo terrenos variados.

El modelo incorpora una parte superior de malla técnica ligera y moderna, con zonas reforzadas y superposiciones sin costuras que proporcionan sujeción y protección sin añadir peso innecesario. Además, cuenta con un refuerzo perimetral de alta resistencia que protege las zonas más expuestas al desgaste en terrenos rocosos.

La construcción impermeable y transpirable OutDry mantiene los pies secos en condiciones húmedas sin comprometer la ventilación durante la actividad. La comodidad y la estabilidad están garantizadas gracias a la plataforma Omni-Max, que integra una media suela Techlite+ con amortiguación ligera y mayor retorno de energía.

Su diseño con sujeción en el talón favorece el equilibrio en superficies irregulares, mejorando la seguridad en cada paso. Las zonas de absorción de impacto situadas en el talón y la parte anterior del pie ayudan a reducir la fatiga en recorridos largos, mientras que las áreas de flexión en la parte delantera mejoran la respuesta y favorecen una pisada más natural y eficiente.

En el interior, la plantilla Tehchlite Eco, fabricada con un 20 por ciento de material reciclado, proporciona comodidad duradera. La tracción gracias a la suela Vibram Megagrip combina con un diseño multidireccional que maximiza el contacto con el suelo y facilita la evacuación del barro, garantizando un agarre fiable tanto en superficies secas como mojadas.

Esta nueva gama se completa con otros dos modelos, Tellurix Peak, con construcción impermeable Omni-Tech, disponible en versión baja y media para hombre y mujer. Pensada para senderismo técnico y actividad intensa en la naturaleza, la nueva familia Tellurix refuerza el posicionamiento de la línea Titanium de Columbia en calzado, ofreciendo protección, estabilidad y confianza en todo tipo de terrenos.