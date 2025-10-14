Columbia reinventa la colección de pantalones ROC dentro de su línea Icons de otoño.

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La marca de material deportivo especializada en actividades al aire libre Columbia presenta la colección de pantalones ROC como parte de su línea Icons de la temporada de otoño 2025, una reinvención moderna de un clásico que se lanzó originalmente a principios de la década de los 2000 como Rugged Outdoor chino.

El pantalón ROC se convirtió rápidamente en el favorito de culto entre el equipo de diseño de la marca y los entusiastas de las actividades al aire libre, pues combinan el encanto relajado de un chino con la determinación y utilidad de un verdadero equipo para experiencias en la montaña.

Ahora, después de un extenso análisis de ajuste, pruebas de consumo e innovación de materiales, el pantalón ROC regresa con un rendimiento mejorado y se convierte en un compañero para la aventura diaria en los entornos naturales o urbanos.

La colección de pantalones ROC está diseñada para moverse con quien los lleva, protegerlos o elevar su estilo de vida. Con cortes modernizados, telas elásticas de alta abrasión, cinturas cómodas y detalles reflectantes en los puños están sobrecalificados desde caminatas hasta carreras por senderos.

REINVENTADO DESDE CERO

El ROC siempre ha sido algo más que un pantalón, es un símbolo del compromiso de Columbia con la versatilidad resistente y el rendimiento diario. Para esta temporada otoño 2025, el equipo de diseño de la marca se propuso diseñar los pantalones que mejor se ajusten. Sin embargo, el resultado fue una inmersión profunda en el ajuste, la tela y la función.

Se analizaron y midieron numerosos estilos de pantalones competitivos con el bloque de ajuste existente de Columbia, construido originalmente en 2018 con tela de tejido liso no elástico. Las sesiones de ajuste multicorporal ayudaron a refinar la silueta en diversos tipos de cuerpo, lo que llevó a una forma más inclusiva y favorecedora.

La construcción de la cintura se rediseñó para brindar comodidad con un ajuste de caída de 2 pulgadas que mejoró la facilidad de su uso. Docenas de consumidores participaron en pruebas de ajuste y durabilidad, validando el rendimiento de los pantalones en el día a día.

El resultado es un pantalón aerodinámico pero funcional, cómodo pero resistente y listo para usar durante los siete días de la semana. Con ribetes mejorados, telas técnicas y detalles bien pensados como trabillas utilitarias y puños reflectantes, el pantalón ROC es la parte inferior más versátil de Columbia hasta el momento.

Algunos de los estilos más destacados de la colección son los pantalones chinos y cargo ROC Tech para hombre, y los pantalones deportivos con tejido antidesgarro y rectos ROC para mujer.