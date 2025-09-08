Columbia Sportswear celebra su legado con la nueva colección de otoño Heritage 2025

Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 8 septiembre 2025 14:55

Inspirada en las High Cascades y el espíritu de los años setenta

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Columbia Sportswear presenta su nueva colección de otoño Heritage 2025, un tributo al legado perdurable de la marca en el mundo outdoor y en la belleza rústica de las High Cascades y que está inspirada en su catálogo de los años setenta y en piezas de archivo como la chaqueta original 3 en 1 High Cascades.

La colección de esta temporada fusiona la estética vintage con el rendimiento moderno e integra la chaqueta 3 en 1 y la sobrecamisa High Cascades para mujer y hombre, respectivamente. También los pantalones softshell para hombre y la sudadera corta de felpa francesa High Cascades para mujer junto a la camiseta estampada Wallowa unisex, entre otras prendas.

La Colección Heritage de este otoño 2025 está inspirada en las High Cascades, una cordillera volcánica que se extiende a lo largo del noroeste del Pacífico. Conocida por sus picos dramáticos, lagos alpinos y senderos icónicos como el Pacific Crest Trail, la región ha servido durante mucho tiempo como terreno de juego natural y campo de pruebas para el equipo de Columbia.

Esta colección canaliza el espíritu de la exploración al aire libre de los años setenta, revisitando los primeros catálogos e innovaciones de Columbia. La atmósfera está enraizada en la nostalgia de campamentos, caza y pesca, reinterpretada para los exploradores actuales.

Siluetas de archivo como la chaqueta 3 en 1 High Cascades se reinterpretan con materiales y funcionalidades modernas, mientras que los estampados y gráficos rinden homenaje a mapas topográficos y señalética de los senderos de la región.

La colección celebra estampados icónicos como Buffalo Plaid Revival, un patrón atemporal de aire libre reintroducido en camisas y accesorios; High Cascade Topographic Prints, inspirados en mapas de senderos antiguos y contornos geológicos de la región; y la paleta de colores está integrada por tonos terrosos como Red Dahlia, Maple Sugar, Everblue, Dark Stone y negro, que evocan los matices naturales de la naturaleza salvaje de las Cascadas.

