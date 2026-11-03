Columbia Sportswear eleva sus ventas un 2 por ciento y gana 84,7 millones en el tercer trimestre de 2026

Archivo - La tecnología Omni-Heat Infinity de Columbia Sportswear apoya el regreso histórico de Estados Unidos a la Luna. - COLUMBIA - Archivo

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía estadounidense Columbia Sportswear ha registrado un beneficio neto de 84,7 millones de dólares (77,8 millones de euros) en el tercer trimestre de 2026, lo que representa un avance frente a los 52,0 millones del mismo periodo del ejercicio anterior, y ha elevado el límite inferior de sus previsiones anuales de facturación y ganancias.

Las ventas netas del grupo han aumentado un 2% entre julio y septiembre, hasta situarse en 962,6 millones de dólares (884,5 millones de euros), impulsadas por el negocio internacional y el canal de venta directa en Estados Unidos.

El presidente y consejero delegado de la firma, Tim Boyle, ha celebrado unos resultados trimestrales que superan sus estimaciones previas gracias al adelanto en envíos mayoristas de la campaña de otoño y al avance de la venta electrónica local bajo la estrategia de crecimiento 'Accelerate'.

"Aunque la ejecución del cuarto trimestre será clave para el resultado del año, un tercer trimestre mejor de lo esperado, unido a la mejora de la tendencia en Estados Unidos y al envío de los pedidos mayoristas de otoño 2026 que quedan pendientes en todo el mundo, nos da la confianza necesaria para elevar el límite inferior de nuestras previsiones de ventas y de beneficio por acción para el conjunto del año", declaró Tim Boyle.

En el acumulado de los nueve primeros meses del año, la compañía ha contabilizado un beneficio neto de 145,6 millones de dólares (133,8 millones de euros), frente a los 84,1 millones obtenidos en el mismo tramo de 2025, mientras que la facturación neta ha experimentado un incremento del 1%, alcanzando los 2.356 millones de dólares (2.164,8 millones de euros).

El beneficio operativo del periodo se ha situado en 182,5 millones de dólares (167,7 millones de euros), impulsado por la ausencia de los deterioros de activos contabilizados el año previo en las marcas prAna y Mountain Hardwear y por el impacto positivo de devoluciones arancelarias extraordinarias en Estados Unidos.

En el plano financiero y de balance, la entidad ha finalizado el periodo a 30 de septiembre con 229,6 millones de dólares (211,0 millones de euros) en efectivo, equivalentes e inversiones a corto plazo, manteniéndose sin endeudamiento.

Asimismo, el consejo de administración ha aprobado la distribución de un dividendo trimestral ordinario fijado en 0,30 dólares por título, pagadero el próximo 3 de diciembre, tras haber completado en los nueve primeros meses recompras de acciones por un importe agregado de doscientos millones de dólares (183,8 millones de euros).

Para el conjunto del ejercicio 2026, la multinacional deportiva prevé alcanzar unas ventas netas situadas entre los 3.460 y los 3.500 millones de dólares (entre 3.179,2 y 3.216,0 millones de euros), lo que representa una tasa de crecimiento de entre el 2,0% y el 3,0% respecto a 2025.

La empresa estima además un beneficio diluido por acción en una horquilla de entre 4,65 y 4,90 dólares por título, con un margen operativo proyectado de entre el 8,7% y el 9,1% sobre los ingresos netos.