La Comunidad de Madrid celebra vivir "uno de sus mejores momentos de la historia en el ámbito deportivo"

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert López-Ibor, afirmó este jueves que la región "vive uno de sus mejores momentos de la historia, tanto en el ámbito del deporte como en el del fútbol en particular", y dejó claro que el "presente y el futuro son prometedores" y que están "comprometidos" con el sector deportivo.

"Madrid vive uno de sus mejores momentos de la historia, tanto en el ámbito del deporte como en el del fútbol en particular, y se ha posicionado como un referente a nivel internacional. En 2024 fuimos el escenario de los más importantes eventos deportivos nacionales e internacionales, y los más de 400 celebrados supusieron un retorno económico de 120 millones euros y alcanzaron un público que superó los 4 millones de espectadores", expresó Albert en su participación en el World Football Summit de Madrid.

La dirigente remarcó que "tanto el presente como sobre todo el futuro no son menos prometedores" gracias a la presencia de eventos como "el Mutua Madrid Open de tenis, el desembarco del fútbol americano en noviembre, la llegada de la Fórmula 1 para septiembre del 2026, la celebración de la fase final del Eurobasket en 2029, o la final de la Champions League de 2027", sin olvidar el Mundial de Fútbol de 2030, con la posible final en el Santiago Bernabéu. "Estamos convencidos de que será un escaparate inigualable para toda la región. Estamos preparados para ello", aseguró.

La consejera habló en un congreso que "se fundó precisamente en Madrid hace nueve años y que desde entonces no ha parado de crecer y se ha consolidado como el mayor encuentro internacional de la industria de este deporte, ya que conecta ni más ni menos a más de 145.000 profesionales y altos funcionarios de todo el planeta", y donde recalcó que "el fútbol tiene una profunda trascendencia económica", con un negocio cuyo impacto, "directamente", supera "los 2.500 millones anuales" en Madrid.

Además, "indirectamente, por supuesto, se beneficia la hostelería, el turismo y el comercio". "Para Madrid, el turismo es uno de los principales pilares de nuestra economía y en Madrid representa casi el 12% del PIB a nivel nacional y el turista que viene por temas deportivos, gasta más", detalló.

Albert hizo hincapié "la capacidad logística" de la región con "una oferta hotelera que ha crecido de forma inmensurable y está entre las mejores del mundo", con una "excelente conectividad aérea" y una red de transportes de la que se sienten "realmente orgullosos", con un metro que "se caracteriza por ser uno de los más accesibles", además de una tecnología que "ha impregnado todo lo que son los estadios y cada vez está más presente".

"Somos en la actualidad una de las regiones más dinámicas de Europa y un referente económico y financiero internacional de primera línea. Nos hemos consolidado como la cuarta capital financiera de Europa y nuestra capital ha sido reconocida por sexto año consecutivo como el mejor lugar para tener reuniones de congresos y de negocios, superando a ciudades que siempre habían sido una referencia como Singapur, Las Vegas, París o Dubái", añadió al respecto.

Para la consejera, "esto no es fruto de la casualidad, sino más bien de la causalidad". "Es un círculo virtuoso donde unos eventos, los de fútbol, se retroalimentan con otro tipo de eventos de turismo o cultura, y con unas buenas infraestructuras. Y al final, lo que ocurre es que más eventos atraen a más inversión y a más eventos", advirtió.

Y desde la Comunidad de Madrid aportan su "granito de arena para que las empresas y las organizaciones puedan encontrarse un entorno fiable y más fácil, donde pueda tener lugar este tipo de organizaciones y sean un éxito total". En este punto, Rocío Alberto recordó que "la inversión extranjera supera ya en la Comunidad de Madrid el 67 por ciento". "Es decir, de toda la inversión que llega a España, dos de cada tres euros llegan a Madrid porque se encuentran las condiciones óptimas para que se retroalimenten y cada vez más inversión y más eventos lleguen", manifestó.

Sin embargo, están "lejos" de conformarse y apelan al "partido a partido" sin parar de "trabajar para que nuevos eventos y nuevas inversiones sigan llegando a Madrid", principalmente el "atraer una inversión productiva". "Queremos atraer inversión extranjera, con lo cual la gente trae su proyecto de inversión, pero también su proyecto de vida", explicó la consejera, resaltando que para ello han destacado "siete sectores estratégicos y en uno de ellos está todo lo relacionado con el deporte, el ocio y la imagen".

"Hemos querido estar presente en este foro porque estamos comprometidos con este sector, con generar el entorno adecuado para que los proyectos se conviertan en una realidad, porque Madrid es la región donde las cosas suceden. Vamos a seguir estando preparados para que estar cumpliendo todas las condiciones para que Madrid albergue ya de una vez por todas los siguientes Juegos Olímpicos que estén en lista", sentenció.