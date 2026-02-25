La Consejería de Deportes y la Fundación DISA renuevan su apuesta por el deporte paralímpico en Canarias

Foto de familia tras el evento. - RUBÉN GRIMON

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Comité Paralímpico Español, la Fundación DISA y el Gobierno de Canarias firmaron este miércoles un acuerdo para consolidar el 'Proyecto Relevo Paralímpico de Canarias' que tiene como objetivo descubrir y fomentar el talento paralímpico en Canarias, promoviendo la inclusión y el desarrollo deportivo de personas con discapacidad.

La continuidad de este proyecto supone la consolidación de un programa que desde que se inició en el Archipiélago en 2021 ha ido creciendo hasta consolidarse, reforzando su estructura y ampliando su alcance mediante jornadas formativas, la coordinación institucional y el desarrollo de acciones destinadas a sensibilizar y fortalecer el entramado deportivo regional, informó el CPE.

Al acto, que tuvo lugar en la sede de la Fundación DISA de Las Palmas de Gran Canaria, acudieron el director general del Comité Paralímpico Español, Francisco Botía; el viceconsejero de Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Ángel Sabroso; y la directora de la Fundación, Sara Mateos.

Tras la firma, Botía afirmó que el apoyo del Gobierno de Canarias y la Fundación DISA al deporte practicado por personas con discapacidad "es un impulso fundamental para el programa Relevo". "Su continuidad demuestra el éxito tanto en la gestión como en los resultados", apuntó.

Por su parte, el viceconsejero de la Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Ángel Sabroso, detalló que se trata de una alianza que "va mucho más allá de lo protocolario". "Es una estrategia sólida para el deporte y la discapacidad en nuestras islas, una auténtica red de confianza que nos permite detectar talento, acompañarlo en sus primeras etapas y ofrecerle la estructura necesaria para que pueda crecer y consolidarse", indicó.

Además, subrayó que desde la Consejería se ha ampliado de forma decidida las oportunidades en todo el archipiélago, "reforzando el apoyo a las federaciones que trabajan con personas con discapacidad, impulsando nuevas líneas vinculadas a la licencia federada, promoviendo proyectos estables y ampliando las modalidades adaptadas, así como su visibilidad y coordinación". "Entendemos el deporte como una herramienta poderosa de inclusión y de igualdad real, capaz de transformar vidas y generar oportunidades allí donde antes había barreras", destacó.

"Desde nuestros inicios hemos defendido que el deporte es un derecho para todas las personas, y por eso el Comité Paralímpico Español es nuestro mejor aliado. Aunque colaboramos desde 2017, fue en 2021 cuando dimos el paso para que Relevo Paralímpico también fuera una realidad en Canarias", señaló Sara Mateos que añadió que la renovación "confirma la buena acogida y consolidación del proyecto en Canarias".

En el acto también intervinieron el triatleta paralímpico Lionel Morales y, de manera virtual desde sus centros de entrenamiento, el piragüista Axel Celmanti y el palista Rafael Millán, ambas promesas paralímpicas.