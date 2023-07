La Copa del Rey MAPFRE comienza fuerte con sus seis primeros líderes

'Palibex-Elena Nova', 'Teatro Soho CaixaBank', 'Scugnizza', 'Just The Job', 'Moonlight' y 'Pez de Abril' mandan en sus respectivas clases

'Palibex-Elena Nova', 'Teatro Soho CaixaBank', 'Scugnizza', 'Just The Job', 'Moonlight' y 'Pez de Abril' se han erigido este lunes como primeros líderes de la flota de la 41ª edición de la Copa del Rey MAPFRE de vela, que se está disputando en aguas de la bahía de Palma.

Las buenas condiciones de viento -12-13 nudos y rachas de hasta 17- en el campo de regatas mallorquín, dividido en tres áreas, facilitaron que las 74 embarcaciones de las seis clases que arrancaron este lunes la competición pudiesen completar tres mangas, en el caso de los Majorica ORC, y dos, en el de los ClubSwan.

El 'Palibex-Elena Nova' de Christian Plump y Javier Sanz cerró el día como primer líder de la clase Majorica ORC1, después de ganar la primera prueba y ser segundo en la segunda y la tercera, para acumular un total de cinco puntos.

Mientras, el 'Lisa R', ganador de la tercera manga, ocupa el segundo puesto tras ir de menos a más (2+3+1), y el 'From Now On' de Fernando Chain, que se impuso en la segunda tras ser tercero en la inaugural y cuarto en la tercera, ocupa la tercera plaza de la general por delante del 'Aifos' de la Armada Española, patroneado por Jaime Rodríguez Toubes y que cuenta con el Rey Felipe VI a la caña, que firmó dos terceros y un cuarto.

En Majorica ORC2, el 'Teatro Soho CaixaBank' de Javier Banderas inició de manera firme la defensa del título al adjudicarse las tres mangas celebradas, en las dos primeras terminando por delante del 'Maverta' de Pedro Gil, que cerró la jornada con un octavo lugar. El 'Reve de Vie', con un cuarto, un tercer y un sexto puestos, marcha tercero.

También sólido es el liderato del 'Scugnizza' de Vicenzo de Blasio en Majorica ORC3 gracias a sus dos triunfos y un segundo puesto en la prueba final del día, lo que le permite manejar dos puntos de renta sobre el 'Laplaza Assessors' armado por Alexandre Laplaza (3+2+1), con el 'Lady Powered by Ready Set Go Sailing Team' tercero muy lejos (4,5+6+6).

Por su parte, el 'Just The Job' de Scott Beattie, con dos victorias y un tercer lugar en las tres pruebas disputadas, manda en la clase Majorica ORC4 igualado a puntos con el 'Ybarra-Befesa' de Arturo Montes -dos segundos y un primero- y cuatro por delante del 'Lassal' de Gonzalo Calvo.

En ClubSwan 50, el monegasco 'Moonlight' de Graeme Peterson ostenta el liderato con los mismos tres puntos que el 'Earlybird' de Hendrik Brandis -ganador en 2021, 2018 y 2017-, tras repartirse una victoria y un segundo puesto cada uno, con un triple empate en la tercera plaza entre el 'Niramo', el 'Hatari' -campeón defensor- y el 'Vitamina'.

En ClubSwan 42, el 'Pez de Abril' de José María Meseguer, que alzó el trofeo en 2017 y 2018, no dio opción a sus rivales al adjudicarse las dos mangas disputadas por delante del 'Selene-Alifax' de Massimo de Campo, que acumula dos segundas posiciones, y del 'Porrón X' de Luis Senís, que acabó la jornada con dos terceros puestos.

HERBALIFE J70 Y MALLORCA SOTHEBY'S WOMEN'S CUP SE ESTRENAN ESTE MARTES

Este martes, dos nuevas clases debutarán en la bahía de Palma: Herbalife J70 y la clase femenina Mallorca Sotheby's Women's Cup. En la primera, el actual campeón de España, el 'Hang Ten' de Mon Cañellas, y el cuarto clasificado del último Mundial, el 'Patakín' de Luis Albert, se presentan como los grandes aspirantes entre los nueve participantes.

Mientras, en Mallorca Sotheby's Women's Cup, once equipos a bordo de los monotipos J80 se emplearán a fondo para llevarse el título que el curso pasado conquistó el 'Team Balearia'. El barco patroneado por María Bover buscará revalidar su título ante serios aspirantes como el 'Dorsia Covirán' de la olímpica Natalia Vía-Dufresne, segundo en 2022.

Además, también participarán el 'Sal' de Helena Alegre, el 'Zona Norte' de Eva González, María Perelló con el 'Herbalife Nutrition - FBV', Patricia Suárez con el 'Citanias', Inés Ferrer con el 'CN Arenal', Elena Raga con el 'Bandido', Laura Tamani con el 'Repsol FM Grupo Técnológico' y dos tripulaciones del Monte Real Club de Yates de Baiona y el Club Náutico Cambrils.

La 41ª edición de la Copa del Rey MAPFRE está organizada por el Real Club Náutico de Palma y la Real Federación Española de Vela (RFEV), con el patrocinio de MAPFRE y la colaboración institucional del Govern de les Illes Balears, el Ayuntamiento de Palma, la Autoritat Portuaria de Balears y la Federación Balear de Vela.