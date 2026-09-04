Coros incorpora mapas globales y alertas de subida para ciclismo en el reloj Pace 4. - COROS

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La firma de tecnología deportiva Coros ha anunciado este viernes la incorporación de nuevas funciones y actualizaciones para su gama de relojes inteligentes como el Pace 4, entre las que destacan la renovación de la 'Cronología del Diario de Aventura', el soporte total de mapas y las alertas de subida para ciclismo.

La principal novedad es el rediseño del 'Diario de Aventura', que presenta una interfaz en formato de cronología más limpia y visual para revisar el trayecto de las actividades al aire libre. Esta herramienta permite añadir fotografías y vídeos tomados antes o después de la sesión deportiva, posicionarlos sobre el trazado GPS y compartir la información completa mediante un enlace web.

Asimismo, la compañía ha confirmado la integración de mapas topográficos y de paisaje con nombres de calles, senderos y puntos de interés en el dispositivo Coros Pace 4. Esta función busca ofrecer una navegación optimizada en pantalla, tras haber superado un periodo de pruebas y mejoras de velocidad en el manejo del dispositivo.

Para los aficionados al ciclismo, los relojes de la marca han añadido alertas automáticas de subida en tiempo real al seguir una ruta guardada, mostrando datos del desnivel restante, la pendiente media y el perfil de elevación codificado por colores.

Adicionalmente, se han introducido comandos de voz en inglés para los modelos Nomad, Pace 4 y Apex 4, destinados a configurar temporizadores o ajustar parámetros de entrenamiento.

Por último, el paquete de actualizaciones ha incluido la opción de 'Transferencia Directa' de 'firmware' de alta velocidad mediante conexión Wi-Fi, nuevas métricas de par y trabajo total en ciclismo, y un widget de batería detallado para consultar el consumo de los últimos 25 días.