Coros presenta el Pace 4, su reloj con GPS para running y entrenamiento de resistencia.

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -
Coros, la marca especializada en tecnología deportiva para atletas, ha anunciado el lanzamiento del Pace 4, la nueva generación de su reloj deportivo enfocado a la práctica del atletismo y al entrenamiento diario de resistencia.
El nuevo dispositivo de Coros llega con mejoras clave en peso, autonomía, monitorización y herramientas inteligentes de entrenamiento.
La serie Pace, reconocida por su simplicidad, ligereza y precisión, regresa ahora con un diseño renovado, una pantalla AMOLED de alto brillo y funciones de registro por voz integradas.
El objetivo es ofrecer un reloj capaz de acompañar a atletas de todos los niveles, desde corredores de élite hasta quienes preparan sus primeras carreras.
Con solo 32 gramos utilizando la correa de nailon, el Pace 4 se posiciona como uno de los relojes deportivos más ligeros del mercado, pensado para minimizar distracciones en entrenamientos y competición. Su pantalla de 1.2" AMOLED ofrece mejores colores, mayor contraste y una lectura más clara incluso a pleno sol.
El dispositivo alcanza hasta 41 horas de actividad con GPS y 19 días de uso diario, lo que supone una mejora de 16 horas adicionales respecto al Pace 3 en registro de actividad continua, y su micrófono incorporado permite grabar notas de entrenamiento y 'Voice Pins' sin detener la actividad, facilitando registrar sensaciones, ritmos o nutrición sobre la marcha sin usar las manos.
Se incluyen predicciones de carrera, planes personalizados para maratón, puntuaciones de condición física de running y el sistema Virtual Pacer para trabajar ritmos objetivo con mayor precisión. Además, su cuerpo de perfil bajo, la combinación de colores en la caja y las correas intercambiables -silicona o nailon- permiten adaptar el reloj tanto a sesiones deportivas como al uso diario.
El Pace 4, ya disponible a un precio de 269 euros, combina funcionalidad y rendimiento, con un nuevo sensor de frecuencia cardíaca (reduciendo picos y caídas) y un GPS mejorado que fija la señal más rápido y con mayor precisión.
Las métricas de carrera avanzadas y alertas en tiempo real ayudan a mejorar la forma física y evitar el sobreentrenamiento, y dispone de planes personalizados y predicción de tiempos de carrera a través del Virtual Pacer, monitorización de recuperación y estado físico, incluyendo VFC, sueño, tiempo de recuperación y, entre otras funcionalidades, tiempo de descanso recomendado para ajustar el entrenamiento.