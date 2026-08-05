La costera agita la 44 Copa del Rey Mapfre con cambio de líderes

Earlybird, Azulmarino ORC C, 44 Copa del Rey Mapfre - MARÍA MUIÑA/COPA DEL REY MAPFRE

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La 44 Copa del Rey Mapfre vivió este miércoles una bonita segunda jornada de competición con una regata costera alrededor de la bahía de Palma de 25 y 30 millas náuticas, que provocó cambios en el liderato de las cuatro divisiones ORC, marchando ahora el Hispania del rey Felipe VI en segunda posición.

Los líderes tras la segunda jornada son los españoles Máximo en Uber ORC B, Nadir en ClubSwan 42 y Baleària Team RCNP en Baleària Women's Cup; el italiano Vudu en Abanca ORC 0; el estonio Nola en Sail Racing ORC A; y el alemán Earlybird en Azulmarino ORC C.

El Wallyrocket 51 Kilara II del suizo Jeremy Weir fue el más rápido en completar el recorrido de 30,5 millas náuticas de la costera de Abanca ORC 0 y también se impuso tras la compensación de tiempos. Mientras, el Hispania del Rey fue quinto, y regresaba al RCNP ocupando la segunda plaza de la general de la clase, empatado con el Kilara II y a dos puntos del líder Vudu.

Mientras, el Nola de Taavet Hinrikus fue el ganador de la costera para ser el nuevo líder de Sail Racing ORC A. El Carkeek 40 estonio invirtió cuatro horas y 20 minutos en completar el recorrido, ganando por seis minutos al ClubSwan 42 Elena Nova de Christian Plump, tercero en la general. El Rán del sueco Niklas Zennström, que fue cuarto este miércoles, a tres puntos del nuevo líder.

La costera también provocó cambio de líder en clase Uber ORC B. La victoria correspondió al PG390 Katara del argentino Julián Somodi, pero el equipo más beneficiado de la jornada fue el Máximo de Maribel Cadenas, que firmó un valioso segundo en la prueba. El X-41 catalán aventaja por medio punto al Teatro del Soho San Miguel de Javier Banderas, que fue séptimo en la regata larga.

Además, la costera de Azulmarino ORC C fue ganada por el Vrolijk 37 Project Work del cántabro Antonio Porres, una magnífica victoria que permite al equipo español ascender a la tercera posición provisional de la clase. El nuevo líder es el Earlybird de Hendrik Brandis, empatado a diez puntos con el Django del italiano Vittorio Lombardi tras un magnífico duelo que se resolvió del lado del barco alemán con sólo dos segundos de ventaja.

Entre los monotipos ClubSwan 42, el Nadir del mallorquín Pedro Vaquer replicó su excelente rendimiento de la jornada inaugural para consolidar su posición al frente de la provisional. El actual subcampeón del mundo de la categoría volvió a firmar una tarjeta inmaculada, y es el único de esta edición que ha ganado todas las pruebas disputadas, frente al empate protagonizado por el Pez de Abril del murciano José María Meseguer (3+2 hoy) y el Selene Alifax del italiano Massimo de Campo (2+3).

Este jueves se completará la Serie Preliminar en las categorías ORC y ClubSwan 42. Para las cuatro divisiones ORC, la primera prueba del día activará el descarte. Será la última oportunidad para aprovechar el comodín de los descartes, ya que en la Serie Final (viernes y sábado) las pruebas contarán 1,5 y no podrán ser descartadas.

El debut de la clase femenina se saldó con 11 de las 12 pruebas programadas. Con cuatro victorias y un segundo, las primeras líderes de la semana son las campeonas 2025 del Baleària Team RCNP. La clase femenina seguirá en formato Round Robin para definir a los seis mejores equipos que se enfrentarán en la Medal Race el sábado.