Cotopaxi presenta su equipamiento colorista y sostenible para el aventurero.

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La empresa Cotopaxi lanza su colección pensada para que el aventurero pueda afrontar los días fríos, húmedos y cambiantes en la temporada de otoño-invierno, que está caracterizada por sus icónicos diseños coloridos y su compromiso con la sostenibilidad.

Más de una década después de su nacimiento al pie del volcán ecuatoriano que le da nombre, Cotopaxi sigue apostando por un outdoor diferente uno que combina aventura, diseño responsable e impacto social real.

Su filosofía 'Gear for Good' impulsa la creación de productos duraderos, funcionales y fabricados bajo criterios éticos y sostenibles.

Las coloridas colecciones de Cotopaxi no solo destacan por su diseño sino que son un ejemplo de sostenibilidad creativa, ya que usa retales de tela para producir nuevos diseños por lo que cada producto se convierte en una edición limitada.

La línea Del Día, su colección más icónica, está confeccionada al 100% con materiales reciclados o recuperados, dando nueva vida a retales de tela de alta calidad que, de otro modo, se desperdiciarían.

Cada mochila Del Día es única porque las personas que las cosen eligen los colores, dando lugar a combinaciones irrepetibles. Este proceso empodera a quienes están detrás del producto, reduce residuos y da lugar a piezas con personalidad, color y propósito.

Además de sus icónicas mochilas y accesorios, la colección incluye nuevas versiones de sus chaquetas impermeables y de abrigo, diseñadas para ofrecer máximo rendimiento en condiciones cambiantes. Así modelos como la Fuego Max, evolución de su popular línea de plumones, incorporan aislamiento reciclado de alto rendimiento y un diseño más cálido y envolvente, ideal para climas fríos y húmedos.

El rediseño se ha centrado en la sostenibilidad, la funcionalidad y el ajuste, manteniendo el característico bloque de color que distingue a la marca. Se introduce la Fuego Max Hooded Down Jacket y el Max Down Vest, ofreciendo una opción "ultra-puffy" para climas más fríos.

Tanto la capa exterior como el forro están hechos de nylon 100% reciclado. La marca descubrió que esto hacía el tejido inesperadamente más suave y a la vez más duradero, y la colección ahora está completamente libre de productos químicos PFAS intencionalmente añadidos, en línea con el compromiso de la marca.

Utilizan pluma de ganso de 800-fill de origen responsable y el calce se ha refinado con mayor longitud para mejor cobertura, más espacio para usar capas y una silueta más moderna.

"El objetivo era hacer la chaqueta de plumas más sostenible del mercado, sin comprometer el estilo ni la durabilidad, reforzando así nuestra promesa de Gear for Good", dijo Sara Westbrook, vicepresidenta Senior de Producto de Cotopaxi.

En paralelo, las chaquetas impermeables Capa se presentan con tratamientos libres de PFC y costuras selladas, garantizando una protección total frente a lluvias intensas sin renunciar a la ligereza ni al color característico de la marca.

Incluso las mochilas más urbanas integran forros impermeables y materiales reciclados, demostrando que la funcionalidad técnica puede convivir con el diseño vibrante y responsable que define a Cotopaxi.

DISEÑO RESPONSABLE, IMPACTO REAL

Cada pieza refleja el compromiso de la marca con un planeta más justo y sostenible. Cotopaxi utiliza materiales reciclados, tejidos deadstock y procesos certificados bajo sellos como Fair Trade Certified y bluesign, reduciendo residuos y apoyando comunidades en sus cadenas de producción.

A través de la Fundación Cotopaxi, dona el 1% de sus ingresos a proyectos que luchan contra la pobreza y promueven la educación y la igualdad de oportunidades en todo el mundo.