Cottet recuerda la importancia de proteger la vista durante la práctica de deportes de invierno.

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresa especializada en salud visual y auditiva Cottet Óptica y Audiología ha recordado la importancia de usar gafas deportivas adecuadas y de calidad, especialmente en entornos de alta montaña, donde la radiación solar y la reflexión lumínica alcanza niveles extremos, para proteger la vista con la llegada de la temporada de nieve y la práctica de los deportes de invierno.

Socialmente se ha interiorizado la necesidad de aplicar crema solar para proteger la piel, pero se olvida que los ojos también necesitan defensa frente a los rayos ultravioleta (UV). La exposición prolongada y sin protección adecuada puede provocar cataratas, cáncer de párpados, degeneraciones maculares o alteraciones celulares en la córnea y la conjuntiva.

La salud visual merece la misma atención que la piel. Durante la práctica de deportes de invierno, la radiación solar puede reflejarse hasta en un 80% sobre la nieve, una cifra muy superior al reflejo que se produce sobre la arena o el asfalto.

Este fenómeno multiplica el riesgo de lesiones oculares si no se utilizan lentes con la protección adecuada. En estos casos, las lentes de categoría 4, con el máximo nivel de absorción lumínica visible, son las más recomendadas. Están diseñadas para condiciones extremas como el esquí alpino, el skimo o las travesías de montaña, mientras que las lentes polarizadas se aconsejan para otros contextos, como la conducción o los deportes náuticos, ya que en nieve pueden alterar la percepción de placas de hielo.

En Cottet, los técnicos optometristas y especialistas en visión deportiva ofrecen soluciones personalizadas y graduación adaptada a cada tipo de gafa técnica o máscara. Así dispone de máscaras de esquí, ideales para esquiadores, snowboarders o usuarios de motos de nieve.

Igualmente, gafas deportivas técnicas, recomendadas para practicantes de skimo, raquetas, esquí de fondo o trekking invernal.