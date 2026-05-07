Cristian Toro respalda a Saúl Craviotto tras ser criticado como pregonero en Lleida

Archivo - Saúl Craviotto y Cristian Toro, durante su etapa como compañeros. - QUICKCOM - Archivo

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El piragüista Cristian Toro, portavoz nacional de Deportes de Vox, ha mostrado públicamente su apoyo al también piragüista Saúl Craviotto después de que una veintena de entidades de Lleida haya criticado su designación como próximo pregonero de la Festa Major de esa ciudad.

Toro, compañero suyo durante años en la élite deportiva y medallista junto a él en los Juegos Olímpicos de Río 2016, defendió este jueves con un mensaje en la red social X la trayectoria personal y deportiva de Craviotto, recordando que ambos compartieron "barco, entrenamientos, sufrimiento y un oro olímpico".

"Sé bien lo que representa: esfuerzo, disciplina, humildad y amor por España y por su ciudad natal", señaló el portavoz nacional de Deportes de Vox, reclamando respeto para "quienes han llevado a nuestro país a lo más alto".

Luego Toro lamentó que "una de las grandes leyendas del deporte español reciba ataques precisamente en su tierra por servir también a su país como Policía Nacional" y afeó "el silencio de la ministra de Deportes" ante esta situación, aludiendo directamente a Milagros Tolón.

"Respetemos y cuidemos a nuestras leyendas. Atacarle retrata a quienes lo hacen", concluyó Toro en su post sobre Craviotto, a raíz de que su designación como pregonero fuese rechazada por organizaciones como la ANC Lleida, el Ateneu La Baula y el Ateneu Popular de Ponent.