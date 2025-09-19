Cristina Montesinos no participará en los 20 kilómetros del Mundial

Archivo - Cristina Montesinos durante los Juegos Olímpicos de París - Oscar J Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La atleta española Cristina Montesinos no saldrá este sábado en la prueba de los 20 kilómetros marcha de los Campeonatos del Mundo que se están disputando en Tokio después de no haberse podido recuperar del desgaste en los 35 kilómetros, según informó este viernes la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

"Cristina Montesinos no saldrá en los 20 kms marcha del sábado. Después de un año muy complicado y una grandísima séptima posición en los 35, no ha logrado recuperarse del esfuerzo realizado. Gracias por todo lo que has luchado este año y enhorabuena por ese puesto de finalista mundial", indicó la federación en sus redes sociales.

La atleta catalana firmó un brillante puesto de finalista el pasado sábado en la prueba que coronó de nuevo como campeona del mundo a María Pérez, que competirá este sábado en busca del doblete junto a Antía Chamosa y Paula Juárez. Hace dos años, en los Mundiales celebrados en Budapest, Montesinos también tuvo una actuación destacada terminando quinta en la distancia larga.