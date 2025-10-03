Cristóbal Lorente defiende su corona europea del peso pluma ante el escocés Collins en Glasgow

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El púgil español Cristóbal Lorente busca retener la corona europea del peso pluma de la Unión Europea de Boxeo (EBU, por sus siglas en inglés), en una defensa en la que se medirá al escocés Nathaniel Collins, también invicto como el barcelonés, en el Braehead Arena de Glasgow.

La pelea, promovida por Queensberry Promotions y que emitirá DAZN, le llega a Lorente en un momento de madurez, con una dilatada experiencia tras una carrera de ya casi una década. El barcelonés, de 29 años, es campeón de Europa desde 2023, y ya ha defendido su cinturón en dos ocasiones, frente al italiano Francesco Grandelli y Rubén Gil, actual campeón de España del peso pluma.

El púgil español (20-0-2, 8 KO) pondrá a prueba su solidez defensiva y consistencia, además de que todavía no sabe lo que es perder como profesional. Aunque ahora tendrá enfrente a 'The Nightmare', un peligroso púgil también imbatido como profesional.

También de 29 años, Collins (17-0, 7 KO) vive un momento dulce de su carrera, y viene de proclamarse en el mes de mayo campeón plata del WBC para ser ahora aspirante mundialista. Lorente debe cuidarse de su velocidad de boxeo, además de que deberá lidiar con un escenario que apoyará completamente a su rival. Ambos no quieren desaprovechar una oportunidad de oro para ascender un peldaño en el escaparate mundial.

El boxeador español recordó en la previa del duelo que Collins "es el número uno del Consejo Mundial de Boxeo", por lo que auguró "un combate duro", aunque sostuvo que está "preparado". "Este combate es el último escalón antes de la gloria y no estamos dispuestos a dar un paso atrás. Le tengo mucho respeto, pero no le tengo miedo. Considero que soy mejor boxeador que él y lo voy a demostrar este sábado", aseguró con firmeza.