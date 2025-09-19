El CSD distingue al Club Natació Banyoles y a Albert Corominas

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Club Natació Banyoles y el palista Albert Corominas han sido reconocidos por parte del Consejo Superior de Deportes (CSD) con la placa de oro y la medalla de bronce, respectivamente, de la Real Orden del Mérito Deportivo, que les han sido entregadas este viernes por el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, en la ciudad gerundense de Banyoles.

El CN Banyoles, que este año cumple su centenario, ha sido reconocido como una de las entidades deportivas más relevantes de Cataluña y también por ser "un catalizador de la vida deportiva, social y económica de la zona". Dedicado en su origen a la práctica de la natación, el club ha acogido a lo largo de su historia grandes eventos deportivos europeos y mundiales, llegando a ser subsede para las pruebas de remo durante los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992, lo que impulsó una profunda renovación de sus instalaciones y del propio lago de Banyoles.

En la actualidad, la entidad sigue organizando eventos locales, nacionales e internacionales. A la tradicional Travesía del Lago, que celebra estos días su 81ª edición, se suman Campeonatos de España y de Cataluña y, recientemente, la World Rowing Masters Regatta de Banyoles.

Rodríguez Uribes resaltó los "cien años de buen hacer" del CN Banyoles. "No es sólo un club deportivo, sino toda una institución que vertebra la ciudad", expresó, señalando la "sensibilidad especial" del club con su entorno natural, lo que le convierte en un "ejemplo a seguir" en materia de deporte y sostenibilidad, y el peso social de la entidad, con más de 10.000 socios.

Por su parte, el palista Albert Corominas recibió la medalla de bronce de la Real Orden del Mérito Deportivo. Natural de Banyoles, el deportista de 43 años acumula medallas, principalmente en las disciplinas de piragüismo de maratón y en el cuadriatlón, como la plata lograda en el Campeonato del Mundo de Piragüismo de 2010, celebrado en Banyoles, en la modalidad de K2 junto a su compañero Jorge Alonso.

En la disciplina del cuadriatlón, que combina natación, ciclismo, piragüismo y carrera a pie, Corominas se proclamó campeón de Europa y del Mundo en 2014. Palista de la selección española desde 2005 hasta 2018, fue también campeón de España de piragüismo 5 km en cuatro ocasiones y logró títulos autonómicos y nacionales en otras disciplinas como kayak de mar, surfski y paddle race. Sin olvidar sus tres participaciones en la Regata del Río Negro (Argentina), la competición más larga del mundo por etapas -500 kilómetros-, en las que logró situarse entre los cuatro primeros.

Rodríguez Uribes aseguró que Corominas es "un referente en todos los sentidos, algo muy valioso en los tiempos convulsos en los que vivimos". El presidente del CSD destacó la vinculación del deportista catalán con su ciudad, donde ha desarrollado tanto su carrera de deportista como la de entrenador.

Por su parte, el alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, se mostró orgulloso de los dos reconocimientos. "Se distingue la trayectoria del Club Natació Banyoles no solo en el ámbito deportivo, sino también en el aspecto social", indicó, y afirmó que la medalla de bronce de Corominas es "el broche a una trayectoria deportiva brillante, además de poner en valor su trabajo como entrenador y formador".

Creada en 1982, la Real Orden del Mérito Deportivo supone un reconocimiento público a quienes se han distinguido en materia de la práctica del deporte, en el fomento y enseñanza de la educación física o en la investigación, difusión, organización y desarrollo de la cultura física y el deporte. Su mayor distinción es la Gran Cruz, que se confiere mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros, además de las medallas y placas de oro, plata y bronce, que otorga el presidente del CSD.