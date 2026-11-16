El CSD reconoce el compromiso con la Semana Europea del Deporte con los premios 'Be Active'

Archivo - Foto de familia del presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodriguez Uribes, junto a los embajadores de la Semana Europea del Deporte y de 'Good From Europe'. - KALA_MADRIZ - Archivo

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha dado a conocer los ganadores de los premios CSD-Be Active 2026, que se entregarán en una gala el próximo 11 de diciembre en la sede del organismo en Madrid, concedidos a las administraciones públicas, centros educativos, empresas y medios de comunicación que han destacado en la promoción de la Semana Europea del Deporte.

Celebrada entre el 23 y el 30 de septiembre, esta iniciativa impulsada por la Comisión Europea, según un comunicado, ha registrado este año el mayor número de actividades hasta la fecha en España, con un total de 2417. Entre ellas, destaca el incremento de participación en las actividades de las universidades, pasando de 3.530 participantes en 2025 a 22.724 en la última edición.

En la categoría de Comunidades Autónomas, Cantabria ha sido premiada por tener el mayor número de actividades registradas en la plataforma de la Semana Europea del Deporte. Sabadell, por su parte, ha sido la entidad local de más de 200.000 habitantes distinguida.

Entre los grandes municipios premiados este año se encuentran Parla (en la categoría de entre 100.000 y 200.000 habitantes) y Colmenar Viejo (entre 50.001 y 100.000 habitantes). Otras localidades con menor población como Lepe (entre 20.001 y 50.000 habitantes), Abrera (entre 10.001 y 20.000 habitantes), Puebla de Alfindén (entre 5.001 y 10.000 habitantes) y los municipios de Balanegra, Camós y Albalat de la Ribera (con menos de 5.000 habitantes) también han sido galardonadas en esta edición.

Las Universidades de Navarra, País Vasco y la Universitat Jaume I, así como los Centros Educativos IES Fernando III y los CEIP Clara Sánchez y Virgen del Amparo también fueron reconocidos por su labor. El Polideportivo de las Franquesas del Valles ha sido el ganador en la categoría de centros deportivos.

En la categoría de medio de comunicación, SERVIMEDIA ha sido premiada por su implicación en la difusión de la Semana Europea del Deporte, así como el influencer Rafa Nogués. También han recibido el premio CSD-Be Active Mondo Ibérica, el Ayuntamiento de Lepe y el Capacities and Skills Advanced Business School SL.