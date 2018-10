El CSD remite a "un procedimiento de solicitud" de cada Federación para utilizar sus instalaciones

Actualizado 26/08/2018 10:07:44 CET

Respondió a la polémica generada después de que Ana Peleteiro no pudiera entrenar en la Residencia Blume

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha aclarado este sábado que la utilización de todas las instalaciones de su Centro de Alto Rendimiento (C.A.R.) "está sujeta a un procedimiento que pasa por la solicitud de la Federación correspondiente".

Así, el CSD ha respondido a la polémica generada por la atleta gallega Ana Peleteiro, quien al mediodía había lamentado desde su cuenta de Twitter que no tenía dónde entrenar debido a que las principales instalaciones de la Comunidad de Madrid y zonas aledañas se encontraban cerradas, incluida la Residencia Blume del citado C.A.R.

"Las puertas están abiertas en el C.A.R., aunque con un lógico control, que sería el procedimiento, con el fin de buscar la compatibilidad de horarios con otros deportistas", comentaron fuentes del CSD a Europa Press.

"11:50 de la mañana, quiero entrenar y no tengo dónde porque todo está cerrado. Llamo a la Residencia Blume para saber si puedo ir hasta Madrid para poder usar las pistas y me dicen que NO, que sólo pueden usar las instalaciones atletas que estén de concentración", había tuiteado Peleteiro.

"MI TEMPORADA NO HA ACABADO"

"Mi temporada no ha acabado y me tocará entrenar en una cuesta de tierra llena de piedras para poder hacer las carreras de impulso que me tocaban hoy. Recemos para que no me tuerza un pie o algo similar", había añadido antes de confirmar que finalmente el Ayuntamiento de Guadalajara la dejó entrenar en sus pistas "a pesar de que estaban cerradas y preparando las fiestas de aquí".

"Muchísimas gracias por la ayuda y por cuidarnos en situaciones como estas. Y por apoyarnos durante nuestra preparación durante toda la temporada", agregó la gallega, reciente medallista de bronce en la prueba de triple salto durante el Campeonato de Europa absoluto al aire libre.

Más tarde el propio alcalde de Guadalajara, Antonio Román, describió la situación. "Tras no poder entrenar en instalaciones de CSD en Madrid, Iván Pedroso contactó con el concejal del Ayuntamiento y se ha facilitado hoy el entrenamiento en las pistas de la Fuente de La Niña. En nuestra ciudad intentamos ayudar a todos los deportistas", concluyó.