Cuatro embarcaciones logran el billete directo a la final en el Mundial de Piragüismo

El K4 500 metros de Ouzande, Val, García y Pardo en el Mundial de Poznan 2026 - RFEP

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegación española presente en los Mundiales de Piragüismo de la modalidad de Sprint Olímpico y Paracanoe que se disputan en Poznan (Polonia) arrancó este miércoles su participación con pleno en las series para sus 13 embarcaciones, con cuatro de ellas pasando ya directamente a la lucha por las medallas.

Según informó la Real Federación Española de Piragüismo (RFEP), el K4 500, el C2 500 y el C2 200 femeninos, y el C4 500 masculino firmaron su pase a la final por las medallas de manera directa y no tendrán que gastar energía en una ronda de semifinal.

Así, el K4 500 de Sara Ouzande, Lucía Val, Daniel García y Bárbara Pardo ganaron su serie con un crono de 1:39.33 y se metieron directas en la final del viernes, donde también estará la dupla de Viktoria Yarchevska y Ángeles Moreno ya que fueron las ganadoras de su serie del C2 500 con el mejor tiempo de las tres clasificatorias (2:02.88).

Estas dos hicieron doblete ya que también estarán, el sábado, en la final de C2 200 junto al C4 500 de Cayetano García, Pablo Martínez, Manuel Fontán y Diego Domínguez que también se llevó su serie clasificatoria marcando un tiempo de 1:38.27 y pelearán por las medallas el sábado

Por otro lado, Pablo Crespo (C1 1000), el K4 500 masculino de Adrián del Río, Carlos Arévalo, Marcus Cooper y Rodrigo Germade, Pablo Graña (C1 200), Arévalo (K1 200), Laia Pelachs (K1 1000), Claudia Couto (C1 500), Diego Domínguez (C1 500), Carolina García (K1 500) y Paco Cubelos (K1 1000) superaron también sus series, pero tendrán que lidiar todavía con una semifinal.