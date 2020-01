Curry, Alexander-Arnold, Brady y Phelps, protagonistas de la última campaña de superación de Under Armour

Publicado 15/01/2020 13:38:23 CET

Michael Phelps, protagonista de la campaña 'The Only Way Is Through' de Under Armour

Michael Phelps, protagonista de la campaña 'The Only Way Is Through' de Under Armour - UNDER ARMOUR

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La estrella de la NBA Stephen Curry, el jugador del Liverpool Trent Alexander-Arnold, el séxtuple campeón de la NFL Tom Brady y el nadador con más medallas en los Juegos Olímpicos, Michael Phelps, son los protagonistas de la campaña 'The Only Way is Through' ('El único camino es a través') de la marca deportiva y de diseño Under Armour.

"Eres más que tus fracasos. Eres El Esfuerzo", reza el eslogan de la plataforma de Marca Global de Under Armour para este 2020, que invita a los deportistas a superar los obstáculos -golpes, moratones, fracturas mentales y físicas- y afrontar el desafío por mejorar para alcanzar sus metas.

"No es un eslogan ingenioso. Es una declaración que abarca todo aquello que cada persona que se deja la piel por conseguir un objetivo tiene claro en su interior. Sabemos que no hay atajos ni soluciones mágicas. Se trata de pensar con más inteligencia, trabajar con más empeño, hacerlo mejor que el día anterior", señaló Brian Boring, Vicepresidente de Creación de Marca Global de Under Armour.

'The Only Way Is Through' muestra cómo el ímpetu mediante el esfuerzo ayuda a los deportistas a obligarse a ser mejores de lo que creían posible, y cómo la tecnología de Under Armour, con las revolucionarias innovaciones de producto como UA HOVR, UA Rush y UA Recover, apoya a esos deportistas que buscan un cambio en su empeño por mejorar.

"El éxito no es enseñarle a los demás quién eres, ya sea subiéndote a un podio o demostrando lo mucho que se equivocan los que dudaban de ti.

Se trata de estar a la altura de los retos que tú mismo te has impuesto, de satisfacer esa necesidad imperiosa de ver hasta dónde puedes llegar, de poner a prueba los límites de lo que puedes lograr. Ahí radica la verdadera grandeza", dijo el nadador Michael Phelps.

La campaña se ha estrenado este martes en Baltimore (Estasdos Unidos) en el marco de una concentración global de deportistas, entrenadores y equipos de Under Armour y medios de comunicación, donde se lleva a cabo una inmersión de dos días en las novedades de Under Armour para el año que viene.

El lanzamiento de la plataforma incluye piezas que contarán las historias de todo tipo de deportistas. Entre éstos, el jugador de los Warriors Stephen Curry, tricampeón y dos veces MVP de la NBA; el jugador del Liverpool Alexander-Arnold, ganador de la última Liga de Campeones en el Wanda Metropolitano de Madrid; Tom Brady, seis veces campeón y tres elegido MVP de la NFL; y Michael Phelps, el nadador más galardonado de todos los tiempos.

La plataforma 'The Only Way Is Through' cobrará vida en 2020 a través de eventos y experiencias en grandes ciudades como Nueva York, Londres y Shangái. Under Armour, en colaboración con iHeartRadio, lanzará también el podcast The Only Way Is Through, que dará acceso a los oyentes al mundo de los deportistas de élite y sus historias, su entrenamiento y sus mentores.

También se desplegará en medios de radiodifusión y online, en espacios públicos y en redes sociales, centrándose en los momentos deportivos y culturales de relevancia global en 2020.