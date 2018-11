Sandra Sánchez y Damián Quintero lucharán por el oro en la final de katas del Mundial

Actualizado 07/11/2018 0:07:47 CET

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los karatecas españoles Sandra Sánchez y Damián Quintero disputarán este sábado las finales de la modalidad de kata individual de los Campeonatos del Mundo de Kárate, que se celebran hasta el próximo domingo en el WiZink Center de Madrid, ante los japoneses Kiyou Shimizu y Ryo Kiyuna, campeones defensores.

La talaverana, de 37 años, firmó una competición inmaculada en el tatami del recinto madrileño, con todos los enfrentamientos saldados con un indiscutible 5-0.

Así, se estrenó con victoria ante la costarricense María José Granados, para vencer después a la dominicana María Dimitrova, la eslovaca Ema Brazdova, la canadiense Rita Ngo, y, en semifinales, a la karateca de Hong Kong Grace Lau Mo Sheung, número cinco del ranking, con el kata Papuren.

Su rival por la medalla dorada será la nipona Kiyou Shimizu, ganadora de los dos últimos títulos mundiales y que se ha impuesto en las dos últimas grandes pruebas donde se han visto las caras: en Berlín y en Tokio. Actualmente, es número dos del ranking.

Sánchez describió sus sensaciones una vez finalizada su participación este martes. "No me ha podido ir mejor todo, todo 5-0, con sensaciones muy buenas. Creo que tenía más tensión ayer que hoy, cuando ya me he puesto el karategi", indicó a LaLiga4Sports. "Uno se imagina su mejor versión, y vuelta a vuelta ha salido todo muy bien, ves que las banderas acompañan, que los árbitros valoran todo ese trabajo. Poco a poco, te vas viniendo arriba, aunque desde el principio salí muy concentrada", prosiguió.

Sobre la final, aseguró que va a ser "complicada", ya que "Japón es el rival a batir". "Hemos trabajado muchísimo para esta final y quiero salir al tatami, dar el cien por cien y al mismo tiempo disfrutar. Animo a todos a que lo vean porque va a ser una final bonita, de karate del bueno, de esas finales que el público agradece porque las dos nos vamos a dejar el todo por el todo en el tatami", subrayó.

Mientras, el malagueño, de 34 años, y el nipón, número uno del mundo y que hace unas semanas le arrebató el primer puesto del ranking, repetirán la final de hace dos años en el Mundial de Linz (Austria), en la que Kiyuna se impuso al español. En aquella ocasión, el japonés sumó su segundo título mundial -tras el de 2014-.

En su estreno en el tatami madrileño, Quintero se impuso con relativa comodidad al mexicano Waldo Ramírez (5-0), y repitió marcador ante el turco Ali Sofuoglu, cuarto del ranking. También con 5-0 se impuso al colombiano David Contreras y al francés Enzo Montarello, un triunfo que le dio acceso a semifinales.

En la penúltima ronda, el malagueño culminó su espectacular jornada ante el venezolano Antonio Díaz (5-0), sexto del mundo, y selló su pase para la final del sábado.

Tras la competición, Quintero se mostró "muy contento". "Han sido cinco rondas bastante duras, con mucha presión. Estoy contento con mi rendimiento", señaló en declaraciones a LaLiga4Sports, antes de valorar la final. "Será muy reñida, estamos hablando de Ryo Kiyuna, campeón del mundo. Hay que esforzarse al cien por cien", explicó.

Además, agradeció el apoyo del público durante su concurso. "El público está espectacular; es cierto que es martes, que la gente trabaja, pero mucha gente se ha desplazado para apoyarme a mí y al equipo español. Es de agradecer el esfuerzo que hacen", dijo. "Espero que el sábado se llene esto de españoles. Nosotros daremos el cien por cien en el tatami, pero ellos lo tienen que dar desde la grada, que así nos dan ese empujoncito que falta", solicitó.

En cuanto a la modalidad de kumite (combate), las cosas no fueron tan bien, aunque el joven Babacar Seck dio la mejor noticia ya que peleará por la medalla de bronce en la categoría de +84 kilos después de caer en las semifinales con el experimentado alemán Jonathan Horne, número uno del ranking. En cambio, Laura Palacio (+68), Cristina Vizcaíno (-68) y Pablo Arenas (-84) resultaron eliminados.