Dan Quinn (Commanders): "Los Dolphins son Mike McDaniel en estado puro"

El entrenador de los Washington Commanders, Dan Quinn, en rueda de prensa por el partido contra los Dolphins en Madrid - OSCAR J.BARROSO/AFP7/EUROPA PRESS

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de los Washington Commanders, Dan Quinn, dejó claro que Marcus Mariota, el 'quarterback' del equipo que deberá reemplazar este domingo al titular Jayden Daniels en el partido de la NFL en Madrid ante los Miami Dolphins, "está realmente preparado", mientras que se deshizo en elogios hacia Mike McDaniel, el técnico rival.

"Un saludo rápido a los Madrid Bravos y también muchas gracias a todos aquí en el Real Madrid. Este es un lugar increíble, son unos 'cracks' y nos permiten venir a entrenar. Es un sitio estupendo", comenzó Quinn en la primera rueda de prensa en España, en la Ciudad Real Madrid, donde se presentó ataviado con una camiseta del equipo madrileño de la Liga Europea de Fútbol Americano.

Para este duelo del Santiago Bernabéu, no podrá estar uno de sus principales referentes, el 'quarterback' Jaydon Daniels, lesionado en el codo, por lo que la responsabilidad de ejercer como mariscal de campo de los Commanders será para Mariota

"Marcus no sólo fue un líder en el grupo de 'quarterbacks', sino también en el equipo. Su apoyo se siente y se esfuerza al máximo entre bastidores, saber que desafía a sus compañeros en los entrenamientos, tanto en habilidad como en técnica, es admirable. Pero creo que su apoyo es lo que más se siente, y ahí radica su liderazgo", apuntó Quinn.

El entrenador recordó que notó "el impacto" de Mariota "no sólo con Jayden, en su rol de mentor, que fue muy significativo, sino también con otros jugadores". "Sin duda, es alguien con quien contamos. Este es el momento clave y está realmente preparado.

El entrenador jefe de los Commanders, que no atraviesan un buen momento tras haber sido una de las sorpresas la pasada campaña cuando alcanzaron la final de la Conferencia Nacional donde cayeron ante los Eagles, achacó los malos resultados a la "ejecución". "Si no hubiéramos visto dónde podíamos alcanzar nuestros objetivos, pensaría diferente , así que nos estamos centrando en eso, aprovechando este tiempo juntos, aquí en este viaje, para trabajar en esos aspectos", remarcó.

"Queremos que compitan con garra, pero también con la disciplina necesaria para hacerlo bien, esa es la razón por la que somos irregulares. Es importante competir y generar una disciplina nueva", advirtió.

Quinn, que indicó que este primer día en Madrid lo centrarán en preparar "el plan de partido", apuntó que deben mejorar sus "ataques y el juego de pase en los últimos partidos" y que deben asegurarse que "la comunicación se haga rápida y de forma adecuada".

En este sentido, han "trabajado con todo el equipo" la frustración que puede existir y que no pueden "ignorar". "Hay que abordarla. Los entrenadores también lo sentimos, pero tenemos técnicas para volver a nuestro foco. Te sientes mal cuando no salen las cosas, pero hay que centrarse y pensar en el siguiente momento", remarcó.

"Le he dicho al equipo que como grupo hemos llegado aquí para ser más fuertes. Todo se va a hacer de manera conjunta y se va a ver en el partido del domingo, ese es el objetivo principal para conectarnos y ser más fuertes", prosiguió el entrenador de los Commanders.

Este no dudó en elogiar a su homólogo de los Miami Dolphins, Mike McDaniel, "un excelente entrenador que procesa toda la información muy rápida" al que tuvo como asistente ofensivo en los Atlanta Falcons. "No me sorprende que su ofensiva lance el balón con tanta rapidez, tienen los movimientos más veloces. Es Mike en estado puro, piensa rapidísimo", recalcó.

"Cuando Mike dejó Atlanta para irse a San Francisco sabía que tendría un gran impacto, y luego se ha visto vio durante su etapa en Miami. El trabajo con el quarterback y la ofensiva es donde mejor se desenvuelve. Disfruté mucho trabajando con Mike. Es uno de mis entrenadores favoritos", elogió.