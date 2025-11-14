Dan Quinn (Commanders): "Sientes la energía de la ciudad, estas viendo algo que es la primera vez que pasa aquí"

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador principal de los Washington Commanders, Dan Quinn, ha comentado este viernes que durante la semana que llevan en Madrid han sentido "la energía de la ciudad" y que saben que están viviendo algo que está ocurriendo "por primera vez", sobre todo cuando, cada día, pasan con el bus delante del Santiago Bernabéu para ir a entrenar a la Ciudad Deportiva del Real Madrid.

"Hemos estado toda la semana concentrados y preparándonos. Sientes la energía de la ciudad y estamos muy contentos por formar parte del primer partido en España. Te das cuenta cuando pasas en el autobús delante del Santiago Bernabéu que estas viendo algo que es la primera vez que pasa aquí", afirmó el entrenador principal de los Washington Commanders en la rueda de prensa previa al partido de NFL del próximo domingo ante los Miami Dolphins en el estadio Santiago Bernabéu.

Quinn explicó que lo más complejo de jugar un partido fuera de Estados Unidos es "adaptarse a un nuevo entorno". "Cuando estás fuera de casa, en un viaje más largo, dónde hay recuperación, lleva unos pocos días. Pero poco a poco encuentras esa rutina que es tan importante. Tienes que tener la disciplina de hacer las cosas en cualquier lugar", añadió.

El técnico de los Commanders alabó la manera de aterrizar la NFL en España. "Me gusta que se ha pensado muy bien, y esa sensación de tener al equipo junto. Se siente esa energía cuando conectas. Llevamos dos días a plena velocidad. Según te vas acercando al partido te vas preparando para rendir. La gente de aquí ha sido genial porque todo esta muy bien organizado", confesó.

En cuanto al nivel de entrenamiento del equipo antes del duelo ante los Dolphins, señaló que le ha gustado "mucho" el entrenamiento de este viernes. "Ha sido el día con más velocidad. Me gusta que hayan conectado entre ellos pasando tiempo juntos. Lo que quería ver hoy era esto, velocidad, comunicación y ejecución. Y lo he visto", subrayó.

Sobre el hecho de tener en el puesto de 'running back' a tres jugadores que comparten minutos, Quinn tiene claro que debe aprovechar lo que él llama "mano caliente". "A veces uno de ellos lo sientes mejor para un partido o un esquema. Lo bueno es que tenemos tres competidores que se apoyan. Hay que saber quien tiene la mano más caliente para cada momento. No hace falta que sea para todo el año, sino para una situación en concreto", concluyó.

GAY: "ES UN SUEÑO JUGAR AQUÍ, SIEMPRE QUISE JUGAR EN LALIGA O LA PREMIER"

Por su parte, el 'runing back' de los Commanders Chris Rodríguez apuntó que están listos para aprovechar "una oportunidad que no tiene mucha gente" como es jugar un partido de NFL en Madrid. "No he hablado con ningún jugador del Real Madrid, pero ha sido divertido entrenar aquí. Hay mucha diferencia entre esta hierba y en la que jugamos allí. Es muy guay que nos hayan dejado entrenar en estas instalaciones", agradeció.

Por último, el 'kicker' de los Commanders Matt Gay confesó estar viviendo "un sueño", ya que cuando era pequeño jugaba a fútbol. "Siempre quise jugar en Europa, en LaLiga o la Premier League. Estoy flipando con que vaya a poder jugar en el Santiago Bernabéu, aunque nunca pensé que iba a ser a fútbol americano", expresó.

El de Utah recordó que se crió viendo jugar a Cristiano, Berbatov, Benzema o Van Nistelroy. "Era delantero y ver a esos jugadores hizo que creciera mi amor por el deporte. Esa fue mi vida hasta que cambié a jugar a fútbol americano. En Europa todos juegan a fútbol cuando son más pequeños", recalcó.

"Si has jugado a fútbol alguna vez, puedes ser 'kicker'. Sin duda es más fácil que un jugador de fútbol se transforme en 'kicker' que un 'kicker' en futbolista. En mi puesto no hay que correr, no tienes que estar en forma para un partido de 90 minutos. Ese aspecto hace que sea más fácil. Además, si has sido futbolista y tenido experiencia a balón parado encontrarás la manera de adaptar tu golpeo", explicó Gay sobre la posibilidad de cambiar un deporte por el otro.