Dan Quinn: "Espero que Madrid y toda España hayan visto la competitividad que caracteriza a la NFL"

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de los Washington Commanders, Dan Quinn, reconoció que fue "duro" la forma en la que perdieron este domingo ante los Miami Dolphins el partido disputado en el Santiago Bernabéu de Madrid, un choque del que espera que toda la afición española le haya servido al menos para ver "la competitividad que caracteriza a la NFL".

"Espero que Madrid y toda España hayan visto la competitividad que caracteriza a la NFL y la energía que transmitieron los aficionados y la ciudad. No podríamos haber pedido más", señaló Quinn en rueda de prensa tras el partido.

El técnico también celebró que los aficionados pudiesen "disfrutar de cinco cuartos" después de que el choque se decidiese en una prórroga. "Ese tipo de lucha es lo que realmente nos apasiona de la NFL, y esperamos que los aficionados, tanto aquí como en Madrid o en toda España, lo sientan. Independientemente del equipo al que apoyen, que sepan que esto es una verdadera batalla y así es como se juega", comentó.

"Estuve hablando con el equipo después del partido y es duro, esta derrota duele. Los chicos están definitivamente dolidos y creo que en muchos momentos lucharon, y tuvimos nuestra oportunidad de ganar, pero no lo conseguimos", advirtió Quinn sobre el partido de su equipo.

Al entrenador de los Commanders le gustó "la energía" con la que entró su equipo al partido, las acciones defensivas que pararon a los Dolphins "en la línea de la 'Red Zone'", y la "gran jugada" de Marcus Mariota en el último cuarto.

"No todo se decide al final o en los últimos segundos, pero generar una pérdida de balón en defensa cuando tienes la oportunidad de hacerlo, o las oportunidades perdidas de anotar un 'touchdown' cerca de la 'Red Zone' o tener la oportunidad de tomar la delantera y no poder mantenerla, obviamente eso es lo que más duele, porque finalmente nos dimos la oportunidad de ponernos en posición de ganar", añadió.

Quinn sabe que "hay que recomponer al equipo y corregir esa inconsistencia que está viendo", y se refirió a las oportunidades perdidas al borde de la anotación. "Estoy definitivamente decepcionado por no haberlo conseguido a falta de una yarda. Me sentí bien al intentarlo en la cuarta oportunidad, pero tener esos viajes cortos y terminar con goles de campo, esa es la parte en la que tenemos que poder confiar para lograrlo", advirtió.

Una de esas jugadas fue con 13-13 en el cuarto final, con el pase de Marcos Mariota sin encontrar a su compañero. "Si hubiera estado más atrás, sin duda habría habido consideraciones, pero dependiendo de la yarda, ese era el lugar para lanzar. Me gustó la jugada, pero no me convenció la ejecución. Sí, no me gusta el resultado, pero no me arrepiento de la decisión", sentenció.