Dani Anglada explica a la princesa Ana de Inglaterra su proyecto de vela inclusiva 'Yes We Sail'

El regatista español Dani Anglada charla con la princesa Ana de Inglaterra - TIM JEFFREYS PHOTOGRAPHY

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El español Dani Anglada, regatista ciego que lidera el proyecto para que la vela para personas con discapacidad visual entre el programa de los Juegos Paralímpicos de Brisbane 2032, ha dado a conocer este su trabajo a la princesa Ana de Inglaterra durante su paso por la regata Cowes Week, la más antigua del planeta, según informó este miércoles el Club Nàutic El Masnou, con cuyos colores compite.

El catalán, fundador de la asociación 'Yes We Sail', se encontró el pasado 2 de agosto con la princesa Ana en el East Cowes Sailing Club en una visita institucional al club y a sus voluntarios, y en la que tomó la palabra para explicarle cómo un regatista ciego lee el mar. La hermana del rey Carlos III le pidió detalles sobre la navegación con el Patí Català adaptado y sobre la travesía que le llevó, en solitario y sin escalas, a rodear la Isla de Wight, un total de 70 millas náuticas, en 13 horas y 8 minutos.

Como gesto de agradecimiento por el interés mostrado, 'Yes We Sail' entregó a la princesa Ana una placa conmemorativa en reconocimiento a su encuentro y a su compromiso con la vela inclusiva. La Familia Real británica cuenta, además, desde ese día, con un ejemplar del libro oficial del centenario El Patí de Vela/El patín a vela (1925-2025), publicado en noviembre de 2025 por la ADIPAV.

Dani Anglada, marino mercante y patrón, perdió la vista a los 31 años tras la explosión de un extintor a bordo de un buque en el que navegaba, cerca de Hawái, pero pese a esto encontró en la vela una forma de seguir adelante y también una causa por la que pelear, reflejada en 'Yes We Sail', la asociación con la que desarrolla protocolos y tecnología -basada en IoT, sonificación de datos y guiado háptico- para que las personas con discapacidad visual puedan navegar con autonomía y seguridad.

El español, con un tripulación formada en apenas tres semanas, logró la medalla de plata en el primer Campeonato del Mundo de Vela Inclusiva, disputado en Al Mussanah, Omán, en diciembre de 2025, mientras que 'Yes We Sail' fue seleccionado al premio al mejor equipo de World Sailing, la federación que rige la vela a nivel mundial.

El Port Masnou y el Club Nàutic El Masnou, base náutica de Anglada, recalcan que "respaldan cada una de estas acciones" y por ello ya trabajan junto a él en la creación de una escuela de vela adaptada que permita replicar, en casa, el modelo de inclusión que 'Yes We Sail' ha llevado hasta los círculos más exigentes de la vela internacional.