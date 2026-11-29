Daniel Deusser recibe de SAR la Infanta Doña Elena su trofeo de ganador del Gran Premio Mutua Ciudad de Madrid de la Madrid Horse Week 2026 - MANUEL QUEIMADELOS

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jinete alemán Daniel Deusser, a lo lomos de 'Navarro van het Eelshof', se proclamó este domingo vencedor del Gran Premio Mutua Ciudad de Madrid, la prueba principal de la Copa del Mundo de Saltos de la Mutua Madrid Horse Week que se celebró en Ifema Madrid.

Este Gran Premio puntuable para la Copa del Mundo de la Federación Ecuestre Internacional contó con la participación de 40 binomios que se enfrentaron a 13 obstáculos alturas de 1,60 metros y 16 esfuerzos, pudiendo pasar únicamente seis al desempate que coronó a Deusser como ganador, repitiendo su éxito de 2018.

Según informó la organización de la MMHW en nota de prensa, Deusser fue imparable con 'Navarro van het Eelshof' para cruzar la línea de llegada en 41.60 segundos, un tiempo imbatible para el resto de candidatos, que no pudieron ni siquiera evitar los derribos.

Así, con cuatro puntos, concluyeron el sueco Peder Fredricson con 'SV Vroom de la Pomme Z' (41.91), el brasileño Eduardo Menezes con 'H5 Knockando' (43.35) y el irlandés Denis Lynch con 'Brooklyn Heights'. Además, Pilar Lucrecia Cordón fue la mejor de los españoles al finalizar novena con 3 puntos por tiempo, mientras que Manuel Fernández Saro fue undécimo con 'Baloys PS'.

Daniel Deusser recibió el trofeo de ganador del Mutua Ciudad de Madrid de manos de SAR la Infanta Doña Elena, acompañada por la concejala delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Almudena Maillo.

Igualmente, este domingo se entregó Premio Madrid Horse Week, la distinción honorífica que concede el Patronato de la Fundación Madrid Horse Week y su comité organizador a personalidades, instituciones y entidades cuya trayectoria ha sido clave para el impulso, la difusión y el engrandecimiento de la hípica en España, y que en esta edición se otorgó al sevillano Luis Astolfi, olímpico en los Juegos de Los Ángeles (1984), Seúl (1988), Barcelona (1992) y Sídney (2000).