Daniel Deusser conquista el Trofeo Mutua Madrileña de la Mutua Madrid Horse Week - MUTUA MADRID HORSE WEEK

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jinete alemán Daniel Deusser, con 'Navarro van het Eelshof', ha conquistado el Trofeo Mutua Madrileña, correspondiente al CSI5*-W y calificativo para el Gran Premio Copa del Mundo del domingo, en la segunda jornada de la Mutua Madrid Horse Week.

Este viernes, la competición de saltos se cerró con una prueba de 1,50 metros, el Trofeo Mutua Madrileña, en la que Deusser y 'Navarro van het Eelshof' rozaron la perfección, sin tocar una barra y completando su recorrido con un tiempo de 60,15 segundos.

Posteriormente, el último participante, el británico Joseph Stockdale, llevó a 'Ebanking' al segundo puesto, con un tiempo de 60,70. Los mejores españoles fueron Imma Roquet, duodécima con 'Irivola del Maset'; y Manuel Fernández Saro, decimotercero con 'Baloys PS'.

También se celebró una prueba puntuable para la Copa del Mundo de Enganches, una combinación de conos y obstáculos de maratón, en la que la habilidad y el arrojo de los cocheros y sus cuartas se pone a prueba. La primera manga hizo la selección de los tres mejores que se clasificaron para el 'Drive-off' o desempate, en el que se decidió el ganador. El australiano Boyd Exell, como ya ocurrió en la prueba de clasificación del jueves, dominó con 127'69.

Este sábado, en la tercera jornada de la MMHW 2026, se celebrará el Gran Premio Grupo Eulen (CDI Grand Prix Freestyle) de Doma Clásica y el Trofeo Cervezas Victoria (CSI 5*, 1,50 m) de salto. También se desarrollarán el Trofeo Ciudad de Madrid, el Trofeo Exterior Plus (CSI 1*, 1,25 m) y el Trofeo Virtus (CSI 5*, 1,45 m), además del Jump&Drive Trofeo Porsche, una nueva sesión de Pony Turf y el Porsche Show.