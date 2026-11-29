María Caetano completa su doblete en doma clásica con el Gran Premio Grupo Eulen de la Mutua Madrid Horse Week - MUTUA MADRID HORSE WEEK

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La amazona portuguesa María Caetano y 'Hit Plus' han sellado su doblete en la competición de doma clásica de la tercera jornada de la Mutua Madrid Horse Week, que se está disputando en Ifema, con la conquista este sábado del Gran Premio Freestyle Grupo EULEN (CDI Grand Prix Freestyle).

Ganadora del Gran Premio Comunidad de Madrid del viernes, Caetano se impuso con claridad en el Gran Premio Freestyle Grupo EULEN, prueba puntuable para la Copa del Mundo de doma clásica. La amazona portuguesa y su castaño de 14 años, 'Hit Plus', recibieron de los jueces un 79.310% de los puntos, lo que les dio el pasaporte para el triunfo y 20 puntos para la clasificación provisional del circuito europeo de la Copa del Mundo.

Así, la dupla realizó una reprise perfectamente acompasada con la música de Michael Jackson, con una coreografía de notable dificultad, alcanzando puntuaciones muy altas tanto en la valoración artística como en la técnica.

Al podio se subieron, además, dos españoles. El jinete Claudio Castilla, con el lusitano 'Jota das Figueiras', obtuvo de los jueces un 76'625% para ser segundo, mientras que la amazona Beatriz Ferrer-Salat, puntuada por los jueces con un 76.215%, fue tercera. La catalana recuperaba para este concurso, tras siete meses de inactividad por lesión, al veterano 'Elegance', que a sus 17 años ha vuelto dar muestras de que sigue siendo un caballo de muy alto nivel.

En las pruebas de salto, se disputaron el Trofeo Ciudad de Madrid, el Trofeo Exterior Plus (CSI 1*, 1,25 m) y el Trofeo Virtus (CSI 5*, 1,45 m). En el Trofeo Virtus, el británico Joseph Stockdale y 'Fmbs Therapy Systems Satisfaction', con el que ya había ganado en la jornada del viernes, terminaron el recorrido en 61,87 y se proclamaron campeones tras batir los 63,53 segundos que había empleado en su recorrido el brasileño Pedro Junqueira con 'Captain Ciwano'.

Además, la amazona francesa Jeanne Sadran, que paró el cronómetro en 64'96 con 'Nopal van Tallaert', fue tercera, mientras que la española Imma Roquet montando a 'Icenta del Maset', con la que empleó 67'53 segundos, terminó cuarta.

El Trofeo Ciudad de Madrid, prueba en dos fases, el canario Francisco López Amador, montando a 'Kabardin', de ocho años, se llevó el triunfo por apenas centésimas de segundo; logró cero en ambas fases y 22,36 en la segunda de ellas, que era la que cronometraba. El segundo clasificado fue Mario Villapalos, que empleó 27 centésimas más con 'Lightning Mc Queen', y Lucía Fernández Hidalgo, con 'Kings Queen JT Z', concluyó en el tercer puesto.

En el Trofeo Exterior Plus, disputado al cronómetro sobre un recorrido con obstáculos de 1'25 metros de altura, fueron seis los binomios que terminaron sin falta, imponiéndose entre ellos Hugo Álvarez Amaro con la yegua de Zahira Cargiolli Botero 'Olina van de Looise Heide'.

El madrileño realizó su recorrido en 52,64, mientras que el argentino afincado en Madrid Juan Ignacio Álvarez Fermosel fue segundo con 'Pinoccio' (54,75). El tercer puesto fue para Lucía Valeros con 'Envoi du Priel' (56,04).

Este domingo, el evento finalizará con las últimas pruebas del CSI 1*, como el Trofeo Marca y el Trofeo Gilmar, para culminar la jornada con el Longines FEI Jumping World Cup-Gran Premio Mutua Ciudad de Madrid (CSI 5*, 1,50 m), con la presencia en la Pista Central de los mejores saltadores y saltadoras del ranking mundial.