Daniela Álvarez y Tania Moreno comienzan con remontada y victoria el Mundial de Voley Playa

Archivo - Daniela Álvarez (izda) y Tania Moreno (dcha) durante los Juegos Olímpicos de París de 2024 - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La pareja española formada por Daniela Álvarez y Tania Moreno arrancaron bien este viernes su andadura en el Campeonato del Mundo de Voley Playa que se está disputando en la localidad australiana de Adelaida hasta el próximo 23 de noviembre, y sumaron su primer importante y trabajado triunfo ante las lituanas Monika Paulikiene y Aine Raupelyte por 2-1 (12-21, 21-19, 15-12).

El dúo nacional, cuarto en el Europeo del pasado verano y cuartofinalista en los Juegos Olímpicos de París de 2024, dio un gran paso de cara a finalizar entre los dos primeros del Grupo G del evento y conseguir el billete directo para los dieciseisavos de final, una ronda que ninguna pareja española supera desde hace una década.

Y el debut fue bastante duro, con la asturiana y la madrileña teniendo que firmar una remontada ante las lituanas, con Raupelyte elevando un 'muro' en la red, que comenzaron muy entonadas y dominadoras sobre la arena. Álvarez y Moreno replicaron el primero arreón rival, pero el segundo las distanció ya demasiado en el marcador (7-14) y acabaron cediendo el primer set.

Paulikiene y Raupelyte continuaron sin dar demasiadas concesiones en el segundo, con la pareja española más centrada y acertada, pero sin lograr tener un control real de una manga muy disputada. Aún así, lograron encadenar buenas acciones para abrir una brecha (17-13) y aunque sus rivales replicaron para poner mucha emoción (18-18), manejaron bien ese momento para forzar el parcial de desempate (21-19).

Un 'tie-break' que fue también muy igualado porque las lituanas no se resquebrajaron hasta que Daniela Álvarez, con sus remates, y Tania Moreno, con sus bloqueos, lograron escaparse antes del tramo final (8-5). Ahí, las españolas impusieron su calidad para cerrar la victoria con cierta comodidad (15-12) y pensar ya en su segundo duelo de este sábado contra las australianas Jasmine Fleming y Stefanie Fejes, que cayeron en su estreno ante las estadounidense Kelly Cheng y Molly Shaw y frente a las que parten como favoritas.