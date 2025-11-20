Daniela Álvarez y Tania Moreno se despiden en octavos del Mundial de Voley Playa

Archivo - Tania Moreno y Daniela Álvarez durante los Juegos de París de 2024 - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La pareja española formada por Daniela Álvarez y Tania Moreno no se pudo clasificar este jueves para los cuartos de final del Campeonato del Mundo que se está disputando en la localidad australiana de Adelaida al toparse de nuevo con las canadienses Melissa Humana-Paredes y Brandie Wilkerson, actuales subcampeonas olímpicas y vencedoras de forma clara en dos sets por 21-15 y 21-11.

La jugadora asturiana y la madrileña no pudieron tomarse la revancha ante las norteamericanas, 'bestias negras' de nuevo como en los pasados Juegos Olímpicos de París de 2024, donde se impusieron camino de la pelea por las medallas, y que las batieron por tercer partido consecutivo para poner fin a su hasta entonces buen recorrido.

La españolas, cuartas en el Campeonato de Europa del pasado verano, llegaban invictas a esta ronda de octavos y tras haber cedido únicamente dos mangas, pero sus rivales se mostraron muy superiores prácticamente desde el inicio del encuentro y no les dieron demasiadas opciones.

Así, en el primer set, Humana-Paredes y Wilkerson se despegaron pronto en el marcador gracias a un parcial de 6-1 (10-5). Álvarez y Moreno no encontraron la forma de rehacerse ni de recortar la diferencia, viéndose obligadas a remontar como en su estreno y en dieciseisavos de final. Sin embargo, esta vez no tuvieron éxito porque las canadienses no aflojaron y arrancaron de nuevo fuertes (4-0). La asturiana y la madrileña trató de ceder más terreno, pero poco a poco se vinieron abajo y sus rivales cerraron el choque sin demasiados problemas (25-11).