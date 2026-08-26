Danny León 'grinda' el larguero de una portería del Metropolitano

El skater español Danny León realizando un World First en el estadio Riyadh Air Metropolitano del Atlético de Madrid. - RED BULL

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 'skater' español de Red Bull Danny León registró este miércoles un 'World First' tras convertirse en la primera persona de la historia en 'grindar' el larguero de una portería de fútbol profesional en el estadio Riyadh Air Metropolitano del Atlético de Madrid.

"Danny León vuelve a ampliar los límites del 'skateboarding'. Apenas unas semanas después de convertirse en el protagonista de la imagen más viral del eclipse solar que pudo verse en España, el atleta de Red Bull vuelve a situarse en el centro de la conversación con un nuevo 'World First': se ha convertido en la primera persona de la historia en 'grindar' el larguero de una portería de fútbol profesional, completando una maniobra nunca antes realizada", expresó Red Bull en nota de prensa.

Y es que León, tras volverse viral por una maniobra realizada en el 'skate' con el reciente eclipse solar de fondo del pasado 12 de agosto, volvió a desafiarse a sí mismo, cruzando el larguero de una de las porterías del feudo rojiblanco durante 7,32 metros de longitud y a 2,44 metros de altura.

Por su parte, el deportista español consideró este proyecto como algo "muy especial" porque une sus "dos grandes pasiones" como son el fútbol y el 'skate'. "De pequeño iba a los entrenamientos de fútbol patinando, con las botas de tacos puestas, así que poder 'grindar' una portería en un estadio como el Riyadh Air Metropolitano es un sueño hecho realidad. Ha sido un reto de mucha precisión, equilibrio y concentración, pero sobre todo una oportunidad para llevar el skate a un lugar donde nunca había estado antes", afirmó.

Además, recordó cómo fue su preparación. "Lo más difícil fue gestionar la inestabilidad del larguero. Tiene un pequeño rebote y, cuando estás a más de dos metros de altura, cualquier movimiento se multiplica. Por eso la preparación mental y el equilibrio fueron tan importantes. En un reto así no puedes dejar nada al azar", reconoció.

Así, para alcanzar la velocidad necesaria, el 'skater' olímpico se impulsó mediante un 'winch', un sistema conectado a un cable al que se sujetaba durante el recorrido. Courage Adams, deportista de BMX de Red Bull y amigo de Danny, fue el encargado de accionar el sistema mediante un mando y controlar el impulso para que llegara a la rampa con la velocidad y trayectoria precisas.

Asimismo, León no realizó este reto solo, ya que contó con la participación del reciente campeón del mundo con España y jugador del Atlético de Madrid Marc Pubill, quien siguió este reto desde el terreno de juego y pudo vivir en primera persona una maniobra nunca antes realizada en un estadio de fútbol profesional.

"Formar parte de este reto ha sido brutal. La verdad es que Danny es una máquina. Me lo he pasado bien y ojalá poder repetir la experiencia. Eso sí, no cambio el fútbol por el skate. Me quedo con la 'pelotita'", aseguró el defensa rojiblanco.

Según Red Bull, detrás del 'World First' hubo meses de preparación y un "importante" trabajo de ingeniería. Por ello, la empresa SB RAMPS desarrolló una infraestructura a medida para generar la velocidad, estabilidad y trayectoria necesarias para conectar con el larguero con "total precisión". Uno de los mayores desafíos fue la propia naturaleza de la portería: el larguero tiene un ligero rebote, por lo que mantener el equilibrio durante un 'grind' de más de siete metros requería un nivel de precisión absoluto.

Las rampas se diseñaron con un único objetivo, el de "hacer posible lo imposible". Cada medida, cada radio y cada ángulo se calcularon al milímetro para que Danny León llegara perfectamente alineado al larguero. Además, el propio larguero tiene un pequeño rebote, así que cualquier mínima desviación hacía que "el truco fuera imposible", según detalló 'SB RAMPS'.