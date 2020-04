David Casinos: "El secreto es tener algo por lo que luchar cada día y saber dónde uno quiere ir"

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El deportista español con discapacidad visual David Casinos cree que el secreto para mantener la motivación es "tener algo por lo que luchar cada día y saber dónde uno quiere ir", y por ello resalta todo lo bueno que le ha dado a él y que puede dar el deporte.

"Cuando un atleta trabaja con alegría y pasión aprende mucho más si no, es cuando cuestan las cosas y encontrar la forma de motivarte. El secreto es tener algo por lo que luchar cada día y saber dónde uno quiere ir, darle sentido a lo que haces y por qué lo haces", señaló Casinos este jueves durante un 'Instagram Live' de la Fundación Deporte y Desafío.

El valenciano, ganador de cuatro medallas de oros en Juegos Paralímpicos, remarcó que en el deporte hay que "ser una persona perseverante" y que "también hay que valorar que todo no puede reducirse a estar en un podio".

Casinos apuntó los beneficios del deporte si se hace a diario. "Es un entrenamiento físico, pero también es mental y te ayuda a crecer, a tener un lenguaje no verbal, cambia tu manera de pensar. Para aquellos que no se han lanzado todavía les digo que cuesta, pero eso lo que tiene el deporte, que además te enseña y nos hace estar frente a nosotros", explicó.

El de Moncada opinó que la sociedad tiene que "romper esos miedos" de no ver del todo normal que gente con y sin discapacidad compitan juntos porque "eso va a ayudar a mucha gente de alrededor" y negó que las personas con alguna diversidad funcional estén "siempre tristes". "No, somos como cualquier persona, nos reímos y disfrutamos", subrayó.

El exatleta repasó sus inicios en el deporte, con el que ya estaba vinculado antes de quedarse ciego ya que tenía "cierto talento como lanzador de martillo". Sin embargo, lo dejó apartado y luego perdió la visión, algo "difícil de imaginar" y que incluso le volvió "loco".

"Tuve que rehacer mi vida desde cero, pero el deporte me ayudó muchísimo. No quería volver al atletismo, quería estar tranquilo en mi casa, pero entonces empecé a entrenar poco a poco sin ninguna pretensión", añadió. Casi sin darse "cuenta" estaba compitiendo con la selección española y ganaba el oro en peso y la plata en disco en el Europeo de 1999 para iniciar una carrera meteórica que le llevó a ser considerado el mejor lanzador del mundo con discapacidad visual. "Me dije esto es lo mío y me dio fortaleza para salir a la calle, levantarme, el deporte me daba otra visión nueva", confesó.

"ESTOY CONTENTO CON LO QUE HE HECHO, PERO SIGO PELEANDO"

En los Juegos de Río de Janeiro de 2016 se despidió del atletismo con su quinta medalla, un bronce en disco, y se lanzó a nuevos retos como el ciclismo o, incluso, el remo. "He valorado muchas cosas. Estoy con el tema del ciclismo, dándole mucha 'caña' porque me apasiona, pero no quiero cerrarme a nada, estoy abierto a todo. También entreno remo porque me viene bien para el ciclismo, pero no descarto nada", comentó el valenciano.

"Ya tengo una edad y estoy contento con lo que he hecho. Hay que ser realista y saber a lo que hay que atenerse, la humildad también forma parte del deporte, pero yo sigo peleando", afirmó Casinos, que sigue manteniéndose en forma durante el confinamiento.

Sobre esta situación, el de Moncada trata de "llevarlo lo mejor posible", celebró que "toda la familia esté bien de salud", y reconoció también algo de "estrés" por compaginarlo toda con las actividades de sus dos hijos, Cayetana y Jordan.

"Los deportistas debemos ponernos en la piel de los que lo están pasando mal. Somos deportistas, pero tenemos que dar ejemplo quedándonos en casa y cuando nos toque salir, saldremos, pero no por ser deportista nos deben dejar vía libre", afirmó.