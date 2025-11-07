DAZN emitirá en abierto el partido de la NFL que se jugará en el Bernabéu

Archivo - El Estadio Santiago Bernabéu, con la publicidad del partido de la NFL en las pantallas. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La plataforma 'DAZN' anunció este viernes que emitirá gratis y en abierto el partido de la NFL que se jugará el domingo 16 de noviembre entre los Washington Commanders y los Miami Dolphins en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, con los comentarios del exjugador Alejandro Villanueva, que se unirá a Álvaro Rodríguez, David Ibeas, Diego Campoy y Pepe Rodríguez para analizar el duelo.

"DAZN ofrecerá en abierto el partido 'NFL Madrid Game 2025' entre Washington Commanders y Miami Dolphins que se disputará en el Estadio Bernabéu. El choque de temporada regular entre ambas franquicias se podrá seguir gratis el próximo domingo 16 de noviembre solo con registrarse en la App de DAZN", indicó la compañía.

El exjugador hispano-estadounidense de la NFL Alejandro Villanueva también se sumará al equipo de la plataforma de 'streaming' deportivo para el partido y aportará sus conocimientos tras una extensa carrera como 'offensive tackle' en los Pittsburgh Steelers y los Baltimore Ravens y suma. Además, el choque lo narrará Álvaro Rodríguez, con los comentarios de Rubén Ibeas y del propio Villanueva, mientras que a pie de campo del estadio estarán Diego Campoy y Pepe Rodríguez.

Según explicó DAZN, la previa comenzará a las 14.30 horas, con la participación de Jose María Gutiérrez 'Guti', Iker Casillas, Pablo Laso y Joe Arlauckas. Además, DAZN ofrecerá el espectáculo del descanso, protagonizado por el productor y DJ Bizarrap, junto al rapero, cantante y compositor portorriqueño Daddy Yankee. La cobertura también incluirá una entrevista con el mejor jugador del encuentro.