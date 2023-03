DAZN lanza #8Minutos, una serie de entrevistas a cinco deportistas españolas con motivo del 8-M

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

'DAZN', la plataforma global líder de 'streaming' de deporte, presentó este miércoles, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, '#8Minutos', una serie de entrevistas con cinco grandes deportistas españolas que busca visibilizar los retos y barreras a los que se han enfrentado a lo largo de sus vidas.

La pieza está protagonizada por las futbolistas Athenea del Castillo (Real Madrid) y Marta Cardona (Atlético de Madrid), la tenista Sara Sorribes, la piloto Sandra Gómez y la boxeadora Jennifer Miranda, que se remontan a su infancia para descubrir a los espectadores cómo se enamoraron de los deportes que practican y comparten el camino recorrido hasta la actualidad.

Así, la jugadora madridista recuerda cómo empezó a jugar al fútbol en el equipo de su "pueblo" y lo "sorprendente" que le resultaba enfrentarse a otro en el que "también hubiese otra niña", y también habla de su afición por su actual club. "Siempre me compraba las camisetas de los jugadores del Real Madrid, iba a El Sardinero y les gritaba '¡Quiero tu camiseta!' para ver si alguno me la daba. Y ahora voy al Di Stéfano y ver a muchísimas niñas, y hasta niños, con esas camisetas, es una auténtica ilusión", confiesa.

Marta Cardona admite que su inspiración hoy en día es la jugadora de bádminton Carolina Marín, pero que durante su infancia era "una auténtica fan de Ronaldinho", sobre todo por su "técnica y su alegría", pero que también tenía como referente a "David Villa". "Siempre soñaba con llegar a donde he llegado, sobre todo con la selección. La primera vez que me convocó Jorge (Vilda), tuve que leer la lista tres veces porque no me lo creía", advierte.

"El tenis está un poco más igualado. Ojalá pueda acabar igualándose todo, pero no sólo en el tenis, en todos los deportes", asegura Sara Sorribes, que apunta que siempre ha llevado "muy bien y muy tranquila" la presión en el deporte. "Siempre lo tomé como un juego, hasta que con 16 ó 17 años empecé a ver que iba en serio", recalca.

A la piloto Sandra Gómez "tardaron" en reconocerla y en hacerla "un hueco" en su mundo. "Al final tú llegas y te tienes que hacer el hueco, ganarte el respeto de todos los demás, tienen que ver cómo funcionas... Nosotros nos adelantamos mucho, nos ayudamos unos a otros, y te lo tienes que ganar", afirma la madrileña, participante en el Rally Dakar y que en su casa "nunca" hubo ninguna "diferenciación" con su hermano.

Por último, Jennifer Miranda señala que el boxeo llegó como "una casualidad" a su vida. "Siempre me ha gustado el deporte, pero la vida me llevó a seguir el camino del boxeo, y me enamoré", subraya sobre si deporte, sobre el que cree que hay "desconocimiento" a la hora de verlo como violento y masculinizado. "Mi objetivo siempre ha sido informar de qué es el boxeo, que no es solo 'Rocky'. Es muy bonito, lo he hecho con niños, incluso con discapacitados, y los he visto disfrutar, eso es boxeo", sentencia.

Para 'DAZN', #8Minutos son una nueva muestra de su "compromiso con el deporte femenino y de su apuesta por darle la visibilidad que necesita para seguir creciendo, generando un mayor interés por las competiciones y sus protagonistas, y creando referentes que inspiren a las próximas generaciones de aficionados y deportistas".

En este sentido, la plataforma ya lanzó el pasado enero 'DAZN Victoria', un plan dirigido a todos los fans, hombres y mujeres, que quieren ser parte activa, apoyar y disfrutar del gran momento que vive el fútbol femenino pudiendo disfrutar de los partidos de la Finetwork Liga F, la Liga de Campeones, y la Superliga y la FA Cup inglesas.