Decathlon abre en Madrid su tienda con la gama más completa y servicios premium para el ciclista

Los colaboradores de la nueva tienda de Decathlon en Madrid Río: Decathlon City Embajadores. - DECATHLON

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Decathlon, la marca multideporte mundial, ha elegido el distrito madrileño de Arganzuela, en las proximidades de Madrid Río, para abrir su tienda número 12 de la ciudad y 24 de la región, con el nombre Decathlon City Embajadores, con 550 metros cuadrados dedicados al mundo ciclista.

Ubicado en el Paseo de Santa María de la Cabeza 70, el nuevo establecimiento suma más de 1.000 metros cuadrados que lo convierten en el punto de referencia para los deportistas de la zona. Es tienda con la mayor oferta de ciclismo de España, concretamente, cuenta con más de 550 metros cuadrados dedicados al mundo ciclista, donde los apasionados de las dos ruedas podrán encontrar una amplia selección de modelos de montaña, carretera, gravel y e-bikes, así como bicicletas de segunda mano de gama media-alta y servicios específicos para estas disciplinas.

Junto al ciclismo, Decathlon City Embajadores también ofrece una amplia selección en deportes como running, natación, fútbol, pádel, fitness y montaña, adaptada a los hábitos deportivos de los madrileños. Además de la oferta física, el establecimiento potencia la experiencia omnicanal permitiendo al usuario realizar su compra de entre toda la oferta 'online' de Decathlon y elegir la recogida en unas horas en tienda mediante el servicio Clica y Recoge.

Según la marca, el nuevo establecimiento ha generado 17 nuevos puestos de trabajo directos, entre los que destacan 5 vendedores especializados en ciclismo y 3 técnicos de taller, conformando un equipo total de 20 colaboradores comprometidos con ofrecer un asesoramiento técnico de alta calidad y un excelente servicio al cliente.

Nuria Andrés García, directora de Decathlon City Embajadores, señaló que "Madrid respira deporte en cada rincón" y la nueva tienda "nace con la determinación de sumarse a ese latido constante". "Este nuevo espacio ha surgido para ser el motor de tus retos y un punto de encuentro clave, con una propuesta especialista en ciclismo diseñada para los apasionados de las dos ruedas", relató.

"Nuestro equipo, experto y apasionado, está aquí para ofrecerte un asesoramiento técnico y cercano a pie de pista, acompañándote en cada kilómetro de tu ruta", agregó la directora del nuevo establecimiento en Madrid Río.

El nuevo Decathlon City Embajadores despliega una propuesta de servicios específicos elevando su propuesta para los amantes del ciclismo como el estudio de biomecánica de la mano de la compañía Ciclismo y Rendimiento, que realiza un análisis personalizado de la posición del ciclista sobre la bicicleta para maximizar el rendimiento y la comodidad en cada ruta.

Asimismo, el nuevo espacio ofrece servicios circulares como Segunda Vida y un taller de Reparación y Mantenimiento, con el objetivo de alargar la vida útil del material deportivo en desuso y reforzar con ello la apuesta de la compañía por la accesibilidad y la circularidad.

Además, para minimizar el impacto ambiental del espacio, el nuevo establecimiento integra soluciones de alta eficiencia energética, equipos de climatización de bajo consumo y sistemas de ahorro hídrico, entre otras soluciones.