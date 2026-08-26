'Decathlon' abre este miércoles su nueva tienda en Cornellà de Llobregat

Imagen de la tienda de Decathlon en el centro comercial Splau de Cornellà de Llobregat - DECATHLON

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

'Decathlon', la marca multideporte mundial, inaugura este miércoles 26 de agosto su nueva tienda en la localidad barcelonesa de Cornellà de Llobregat, un establecimiento situado en el centro comercial Splau, que abrirá sus puertas a partir de las 17.00 horas.

"Con la apertura de este espacio de más de 500 m2 de superficie bajo el formato 'Decathlon City', la compañía alcanza las 19 tiendas en la provincia de Barcelona y consolida su posición como referente dentro del ecosistema deportivo de Cataluña con 29 establecimientos", indicó 'Decathlon' en nota de prensa.

Su ubicación estratégica en el centro comercial 'Splau' convierte a esta nueva tienda "en un punto de encuentro perfecto para aquellas personas que buscan disfrutar del deporte y el ocio al aire libre". En este sentido, la compañía apuesta por ampliar su presencia en la región dentro de un enclave estratégico cercano a escenarios deportivos de referencia y a espacios naturales como el Parc de Can Mercader.

La oferta deportiva del nuevo espacio da respuesta a la demanda de la comunidad con una selección de productos centrada en el fútbol, el 'running', la natación, el 'fitness' y el pádel, con una excelente relación valor-precio en toda su oferta. Con esta propuesta, 'Decathlon' reafirma su propósito de facilitar el deporte a todos los niveles de práctica y elevar la satisfacción de los deportistas en cada compra.

Además, la tienda incorpora la nueva imagen de la compañía, que incluye una mejora integral de la experiencia del cliente y un salto cualitativo en la digitalización física, como la implementación de etiquetas electrónicas en los lineales del establecimiento.

La compañía refuerza su compromiso con la creación de empleo local con un equipo de 16 colaboradores apasionados del deporte que ofrecen asesoramiento cercano y personalizado a los deportistas locales. En este sentido, apuesta por la formación continua como pilar clave de su modelo de gestión de personas, fomentando el desarrollo de habilidades y la adquisición de competencias que les permitan progresar dentro de la empresa.

"Estamos muy ilusionados de abrir esta nueva tienda en una ubicación tan privilegiada como el centro comercial Splau, por su cercanía a escenarios deportivos de referencia y su gran conexión con la comunidad de Cornellà de Llobregat. Llegamos con el compromiso de ser el mejor aliado para el bienestar de las personas, de la mano de un equipo cercano y apasionado que ofrece soluciones personalizadas para que deportistas de todos los niveles disfruten de su disciplina favorita", señala Cristina Vilumbrales García, directora de 'Decathlon City Splau'.

Para celebrar esta inauguración, 'Decathlon' ha organizado una activación especial de la mano del creador de contenido Arnau Marín (@arnaumarin) que consistirá en una dinámica de retos 'fitness' y de fútbol. Quienes superen estas pruebas podrán obtener tarjetas regalo de 10 euros, válidas exclusivamente para utilizar el mismo día en tienda y hasta agotar existencias.

Además, la apertura contará con regalos y sorpresas para los clientes con cuenta 'Member Decathlon' que realicen una compra. Asimismo, durante la primera semana todas las personas que compren y se identifiquen recibirán el doble de puntos.

Del mismo modo, la compañía continúa apostando por la omnicanalidad dentro de su modelo de negocio. De este modo, el establecimiento potencia la experiencia de usuario permitiéndole realizar su compra entre toda la oferta online de 'Decathlon' y elegir la opción de 'Recogida en tienda', con plazos de entrega desde 1 hora, en función de la disponibilidad. Además, ofrece algunos servicios circulares como segunda vida, reparación y mantenimiento y alquiler por suscripción, con el objetivo de alargar la vida útil del material deportivo en desuso y reforzar así el compromiso de la compañía con la accesibilidad y la circularidad.

Por otro lado, para minimizar el impacto ambiental del espacio, la tienda integra soluciones de alta eficiencia energética, equipos de climatización de bajo consumo y sistemas de ahorro hídrico, entre otras medidas.

El horario habitual de apertura de 'Decathlon City Splau' será de 9.00 a 21.00 horas, incluidos los festivos aperturables, y de 9.30 a 22.00 horas durante el periodo de verano.