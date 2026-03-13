Decathlon abre una nueva tienda en Ourense. - DECATHLON

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Decathlon, la marca mundial multideporte, ha abierto este jueves una nnueva tienda en Ourense, la duodécima en Galicia y que está ubicada en el centro de la ciudad, en el emblemático edificio de los antiguos Cines Avenida, con 914 metros cuadrados en los que el cliente podrá encontrar las últimas novedades de fútbol, running, pádel, deportes de montaña, ciclismo, natación y fitness.

La nueva tienda de Ourense duplica en dimensiones al anterior establecimiento de la ciudad, reforzando así la apuesta de la compañía en Galicia. De este modo, Decathlon ofrece en este nuevo espacio una experiencia de compra más ágil, accesible y especializada.

Con este nuevo establecimiento, Decathlon busca acompañar a todos los vecinos en su día a día, contribuyendo así a mejorar el bienestar de los ourensanos y ourensanas a través del deporte. El espacio cuenta con un equipo de 14 colaboradores expertos y apasionados por el deporte, preparados para ofrecer un asesoramiento personalizado en un entorno innovador y actualizado.

"Abrir una nueva tienda en un edificio tan emblemático de Ourense como los antiguos Cines Avenida es una oportunidad única para que se respire y se viva el deporte también en el centro de la ciudad. Estamos convencidos de que es el lugar perfecto para crear un gran punto de encuentro para deportistas, donde disfrutarán de una experiencia única e inspiradora. Empezamos esta etapa con el compromiso de ofrecer cercanía, bienestar y mucho deporte a cada ourensano y ourensana", comentó el director de Decathlon Ourense, Miguel Silva.

APUESTA POR LA TECNOLOGÍA, EFICIENCIA Y CIRCULARIDAD

El nuevo establecimiento cuenta con lo último en tecnología en iluminación LED, sistemas de control de agua y máquinas de climatización de última generación, entre otras soluciones para garantizar la máxima eficiencia en el funcionamiento de la tienda.

El espacio ofrece también servicios circulares para alargar la vida útil del material deportivo en desuso como la Segunda Vida, Alquiler y Suscripción y el servicio de Reparación y Mantenimiento, reforzando así la apuesta de la compañía por la accesibilidad y la circularidad.

Para celebrar la inauguración, Decathlon preparó una activación especial dirigida a todos los ourensanos y ourensanas, que se desarrolló en el entorno de la tienda. La acción contó con la participación de la influencer gallega Carla Gabián en una dinámica con una ruleta portátil y premios directos de 10 euros, retos deportivos como una prueba de pádel o fútbol o preguntas rápidas para conseguir tarjetas regalos.

En total, se repartieron 150 tarjetas regalo de 10 euros, válidas exclusivamente para utilizar durante el día de apertura, hasta agotar existencias. Además, por ser miembro Decathlon, los 200 primeros clientes que realizaron una compra, tuvieron la opción de llevarse un regalo.